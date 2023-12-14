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Mardin Film Festivali sona erdi

Bu yıl 1’cisi Kültür ve Turizm Bakanlığı katkılarıyla düzenlenen Mardin Uluslararası Kısa Film Festivali" sona erdi.  Festival boyunca ünlü isimlerin katıldığı söyleşiler, etkinlikler ve tiyatro gösterileri sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü. 

Mardin Film Festivali sona erdi

Festivalin kapanış gününde Wilma Elles ile Sefa Zengin sunuculuk yaptılar.

Mardin Film Festivali sona erdi

Festivale ev sahibi yapan Mardin Valiliğini temsilen Vali Yardımcısı Hasan Kurt ve Festival Başkanı Zeki Sincar teşekkür konuşması yaptıktan sonra, usta oyuncular Emin Olcay ve Hayat Olcay’a Yaşam Boyu Onur Ödülünü takdim edildi. Ayrıca Sefa Zengin, Wilma Elles, jüri başkanı Alper Mestçi ve Nuri Alço’ya plaket verildi.  

Mardin Film Festivali sona erdi

Festivalin finalinde ise Erkan Kolçak Köstendil’in ‘12 Numaralı Adam’ tiyatro oyununu izlendi. Oyun sonunda tüm sanatçılar sahneye davet edilirken Erkan Kolçak Köstendil’e takdim edilen ödül ve toplu fotoğrafla festival sona erdi.  

Mardin Film Festivali sona erdi

Festivalde dereceye hak kazananlara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ayhan Gökbey tarafından ödülleri takdim edildi. Üçüncülük ödülünü kazanan film Dıstan… İkincilik ödülünü kazanan film The Photograhf… Birincilik ödülünün sahibi, “Herkesin Yapabileceği Bir Şey” filmi ile Selen Örcan oldu. Jüri özel ödülünü kazanan film ise Teamül ile Ali Rıza Beyazıt’a verildi.

 

 

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