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Mardin Film Festivali başladı

Bu yıl 1’cisi gerçekleştirilen “Mardin Uluslararası Kısa Film Festivali” başladı.

Mardin Film Festivali başladı

Medeniyetler şehri Mardin’de 6-7-8 Aralık tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin başkanlığını Zeki Sincar, direktörlüğünü Ahmet Biliç, danışmanlığını Baran Mayda üstleniyor. Farklı ülkelerden 298 film başvurusu sağlandığı festivalde jüri koltuğunda ise başkan Alper Mestçi, Burak Sarımola ve İlker Savaşkurt yer alıyor.

Mardin Film Festivali başladı

Festivalde Wilma Elles, Yaşar Kutbay, Nuri Alço, Sefa Zengin, Arzu Yanardağ ve Adnan Koç gibi tanınmış isimler şehirde gerçekleşen etkinliklere katılıyorlar. Festivalin finalini ise “12 Numaralı Adam tiyatro oyunuyla ekranların sevilen ismi Erkan Kolçak Köstendil yapacak.

Mardin Film Festivali başladı

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