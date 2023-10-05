  Maral: Z kuşağının yeni halay şarkısını yaptım!

Yeni şarkısı ‘Mısto’ ile dijital platformlarda trend listelerine girmeyi başaran Maral, Etiler’de objektiflere takıldı.



Maral yeni şarkısına gelen tepkilerin kendisini çok sevindirdiğini belirtirken, “Mısto”yu Z kuşağının yeni halay şarkısı oldu" ifadelerini kullandı.

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