 Maral'dan ters köşe şarkı

Maral'ın yeni şarkısı Maralım piyasaya çıktı.

Söz ve müziği Alaaddin Ergün'e ait şarkının aranjesi ise usta isim Esad Fidan imzası taşıyor.

Modern altyapısı, drill-besk ritmi ve güçlü sözleriyle dinleyiciyi ters köşe yapacak şarkıya Londra'da iki gün süren bir klip çekildi.



Çekimlerde Aya Projects kalabalık bir uluslararası ekiple birlikte Londra'nın kalbinde,

şehrin ikonik simgeleri eşliğinde bir görsel şölene imza atıldı.

London Eye, Tower Bridge, Soho sokakları, kırmızı telefon kulübeleri ve Thames Nehri’nin sisli fonu, klibin her karesinde güçlü bir atmosfer yaratıyor.

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