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Maral'dan ters köşe şarkı

Maral'dan ters köşe şarkı. İşte detaylar...

Maral'dan ters köşe şarkı

Maral'ın yeni şarkısı Maralım piyasaya çıktı.

 Maral'dan ters köşe şarkı

Söz ve müziği Alaaddin Ergün'e ait şarkının aranjesi ise usta isim Esad Fidan imzası taşıyor.

 Maral'dan ters köşe şarkı

Modern altyapısı, drill-besk ritmi ve güçlü sözleriyle dinleyiciyi ters köşe yapacak şarkıya Londra'da iki gün süren bir klip çekildi.

 Maral'dan ters köşe şarkı


Çekimlerde Aya Projects kalabalık bir uluslararası ekiple birlikte Londra'nın kalbinde,

 Maral'dan ters köşe şarkı

şehrin ikonik simgeleri eşliğinde bir görsel şölene imza atıldı.

 Maral'dan ters köşe şarkı

London Eye, Tower Bridge, Soho sokakları, kırmızı telefon kulübeleri ve Thames Nehri’nin sisli fonu, klibin her karesinde güçlü bir atmosfer yaratıyor.

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