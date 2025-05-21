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Manisa'da Ebru Yaşar rüzgarı

Manisa'da Ebru Yaşar rüzgarı. İşte detaylar...

Manisa'da Ebru Yaşar rüzgarı

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Manisa'da sahne alan ünlü sanatçı Ebru Yaşar, hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılandı.

Manisa'da Ebru Yaşar rüzgarı
Manisalılar, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin dördüncü gününde Ebru Yaşar ile coşku dolu anlar yaşadı. Konsere katılan on binlerce kişi, sanatçının şarkılarına gece boyunca eşlik etti.

 Manisa'da Ebru Yaşar rüzgarı

Dinleyicileriyle zaman zaman sohbet de eden ünlü sanatçı konserinde, yeni şarkısı Affet'in yanı sıra; Yoksun, Ateşten Gömlek, İçime Ata Ata, Havadan Sudan ve Kalmam gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi.

 Manisa'da Ebru Yaşar rüzgarı

Yaşar'ın, repertuarındaki eğlenceli eserler ise Manisalıları coşturdu.

 Manisa'da Ebru Yaşar rüzgarı

Yaşar, sahnede yaptığı konuşmada, "Sizlerle olmaktan inanılmaz mutluluk duyuyorum, duygulanıyorum. Gerçekten çok güzelsiniz" dedi.

 

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