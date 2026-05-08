Manifest ve Ajda Pekkan’dan düet

Türk pop müziğinin efsane ismi Ajda Pekkan ile yeni jenerasyonun en dikkat çeken müzik grubu Manifest, “Hileli” şarkısında bir araya geldi. İkili, çok konuşulacak düet için kamera karşısına geçerek özel bir klip de çekti.

Türk Pop Müziği’nin Süperstarı Ajda Pekkan ile Türkiye’nin müzik grubu Manifest, yılın en dikkat çekici müzikal buluşmalarından birine imza attı. Farklı jenerasyonların iki güçlü pop temsilcisini bir araya getiren “Hileli”, enerjik yapısı ve güçlü görsel dünyasıyla dikkat çekiyor. Ajda Pekkan’ın yıllardır koruduğu ikonik pop etkisiyle Manifest’in yeni jenerasyon enerjisi “Hileli”de buluşuyor.

Söz ve bestesi Ateş Atilla’ya ait olan parçanın prodüktörlüğünü Nushadow üstlenirken, mix ve mastering çalışmaları Utku Ünsal imzası taşıyor. Ud’da Altuğ Öncü, gitarda ise Ege Can Sal yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Mali Ergin’in oturduğu klibin çekimleri iki gün sürdü. Fatih’teki Büyük Han ve stüdyo ortamında gerçekleştirilen çekimlerde; halı, çay, tavla, çini ve geleneksel objelerle zenginleşen güçlü bir görsel atmosfer yaratıldı. Manifest üyelerinin her birine özel sahnelerin yer aldığı klipte, Ajda Pekkan’ın dahil olduğu anlarla birlikte enerji giderek yükseliyor. Özellikle Manifest üyelerinin Ajda Pekkan’ın etrafında konumlandığı final sahnesi, klibin en çarpıcı görsel anlarından biri olarak öne çıkıyor.

