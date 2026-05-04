Manifest’ten hayranlarına büyük jest

Manifest, İzmir Arena’da yağmura rağmen coşku dolu bir konsere imza attı. Konser sonunda grup, yağmur altında ıslanan binlerce hayranını temmuz ayındaki Manifestival’de ücretsiz olarak ağırlayacağını açıklayarak anlamlı bir jest yaptı.

Türkiye’nin müzik grubu Manifest, İzmir Arena Açık Hava’da gerçekleşen konserde hayranlarıyla bir araya geldi. Gün boyu etkisini sürdüren yağmura rağmen binlerce müziksever alanı doldurdu.

Biletleri aylar öncesinden satışa çıkan ve saatler içinde tükenen konserde Manifest, sahneye adım attığı andan itibaren enerjisiyle izleyiciyi coşturdu. “Daha İyi”, “Başrol Sensin”, “Amatör”, “Zamansızdık”, “Snap” ve “KTS” gibi dinlenme rekorları kıran, haftalarca listelerin zirvesinde kalan hit şarkılara izleyiciler konser boyunca eşlik etti.

Yağmura rağmen coşkusundan hiçbir şey kaybetmeyen izleyiciler, konser boyunca dans ederek ve şarkılara eşlik ederek unutulmaz bir geceye imza attı. Manifest ise hayranlarının bu ilgisine kayıtsız kalmadı ve konseri yağmur altında izleyen binlerce kişiyi temmuz ayında gerçekleşecek Manifestival’de ücretsiz olarak ağırlayacağını duyurdu.

Konser sonunda sahneden hayranlarına seslenen grup üyeleri, “Bizi yalnız bırakmadığınız için çok teşekkür ederiz. Hepinizi Manifestival’e bekliyoruz” dedi.

