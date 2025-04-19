 Manifest'ten albüm ve festival sürprizi

Türkiye’nin yeni ‘girl band’i Manifest, ses getiren ‘Zamansızdık’ ve ‘Arıyo’ single’larından sonra kısa bir süre içinde yeni şarkılarını yayınlayacaklarının müjdesini verdi. Haziran ayına kadar bir albüm filmi ve yeni parçalarını yayınlamaya devam edeceğini söyleyen grup, 13 Haziran’daki albümlerinin hemen ardından iki gün sürecek ve bir yaz şenliğine dönüşecek ‘Manifestival’i de duyurdu. ‘Zamansızdık’ şarkılarıyla haftalarca konuşulan Manifest, ‘Arıyo’ adlı single’larının yayınlanmasıyla birlikte hız kesmeden sürprizlerine devam ediyor. Önümüzdeki günlerdeki yeni projelerini sosyal medya hesaplarında yayınladıkları bir videoyla duyuran grubun hayranlarını bol sürprizli günler bekliyor.

Sueda, Hilal, Lidya, Zeynep Oktay, Mina ve Esin’den oluşan ve büyük bir hayran kitlesi olan müzik grubu Manifest, “Biliyorsunuz yakın zamanda ‘Arıyo’ şarkımızı çıkardık. Çok sevdiğimiz heyecanlandığımız bir şarkı oldu. Zamansızdık’tan daha farklı bir pop soundu. Tabii ki bir dans şarkısı. Biz Manifesto olarak tek bir pop soundu ile sınırlı kalmak istemiyoruz. Birçok farklı soundda, farklı pop soundlarında hitler yapmak istiyoruz ve bir süredir de ilk albümümüze hazırlanıyoruz” diyerek ilk albümlerinin 13 Haziran’da yayınlanacağını açıkladı.

Albüm öncesinde 16 ve 30 Mayıs tarihlerinde iki yeni single da yayınlayacaklarını söyleyen grup üyeleri albüm öncesindeki klip yolculuklarını da anlattı. Manifest, “Bu albüm bir hikaye anlatsın ve klipler de onun parçaları olsun istedik. Biz bu ayın sonunda neredeyse 1 hafta sürecek dev bir sete giriyoruz. Ve kliplerden önce kısa bir albüm filmi çekiyoruz! 9 Mayıs tarihinde yayınlanacak. Daha sonra çekeceğimiz 3 klip ise o filmin devamı olacak” dedi.

İKİ GÜNLÜK DEV BİR FESTİVAL GELİYOR

İlk konserlerinin biletleri günler öncesinde tükenen, konser günlerinde hayranlarının saatler süren uzun kuyruklarda beklediği Manifest üyeleri büyük haberi ise sona sakladı. 28-29 Haziran tarihlerinde LifePark’ta kendi isimlerini taşıyan bir festivalle dinleyicileriyle buluşacaklarını açıkladılar. İki gün sürecek olan ‘Manifestival’ grup üyelerinin yanı sıra başka sanatçıların da sahne alacağı, gündüzden itibaren aktiviteler, atölyelerin ve eğlenceli aktivitelerin olacağı büyük bir organizasyon olacak. Festival için şimdiden hazırlıklara başlayan Manifest devasa bir sahnede özel koreografiler ve şovlarla iki gün üst üste festivalde sahne alacak. Festival kadrosu ve etkinlikleri ise önümüzdeki günlerde açıklanacak.

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