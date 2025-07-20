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Manifest kızları Burs Bonu’nu TEV ile birlikte duyurdular

Manifest kızları Burs Bonu’nu TEV ile birlikte duyurdular

Manifest kızları Burs Bonu’nu TEV ile birlikte duyurdular

Türkiye’nin müzik grubu Manifest, kariyerlerinin ilk Harbiye konseri için sahnedeydi. Tüm biletleri 3 günde tükenen gecede, büyük bir coşku ve güçlü bir sahne performansıyla hayranlarını karşılayan Manifest, büyük bir sürprizi de açıkladı.

Manifest kızları Burs Bonu’nu TEV ile birlikte duyurdular

Grup, Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile Manifest Kızları Burs Fonu kurduklarını ilk kez Harbiye sahnesinde duyurdu.

 Manifest kızları Burs Bonu’nu TEV ile birlikte duyurdular

Esin, Hilal, Lidya, Mina, Sueda ve Zeynep’ten oluşan ve büyük bir hayran kitlesi olan müzik grubu Manifest, albüm ve festival heyecanının ardından, önceki akşam Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda verdikleri ilk konserle sahnedeydi. Atlantis Yapım organizasyonuyla gerçekleşen ve Coca-Cola’nın sunduğu konserde Manifest, hit şarkılarını ezbere söyleyen binlerce hayranını adeta büyüledi. Albümde yer alan “Zamansızdık”, “Arıyo”, “KTS”, “Snap”, “Yaşanacaksa” gibi şarkılarını binlerce hayranıyla birlikte söyleyen grup üyelerinin solo performansları da büyük beğeni topladı. Sahneye takım elbise stilinde tasarlanan özel kostümlerle çıkan Manifest, sahnede çok konuşulacak şovlara imza attı.

 Manifest kızları Burs Bonu’nu TEV ile birlikte duyurdular

 

Konserin en duygusal anı Manifest’in Türk Eğitim Vakfı (TEV) ile bir araya gelerek, Manifest Kızları Burs Fonu’nu açıkladıkları andı. Esin, Hilal, Lidya, Mina, Sueda ve Zeynep, TEV Genel Müdürü Banu Taşkın’ı sahneye davet etti. Taşkın, sahnede yaptığı konuşmada, “Bugün bu altı genç ve başarılı kadını izlerken çok mutlu oldum ve gururlandım. Şimdi de yepyeni bir hayalin ilk adımını birlikte atmanın heyecanını yaşıyorum. Sevgili Esin, Hilal, Lidya, Mina, Sueda ve Zeynep bir araya geldi ve hayallerini gerçekleştirirken başka kızların da hayallerine dokunmak istediklerini söylediler. Türkiye’nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olarak biz de bu hayali “Manifest Kızları Burs Fonu” ile paylaşıyoruz! Bu fon sayesinde, Türkiye'nin dört bir yanından, imkânları sınırlı ama okumak ve hayallerinin peşinden gitmek isteyen genç kızlara destek olacağız.” diyerek burs fonunu anlattı.

 Manifest kızları Burs Bonu’nu TEV ile birlikte duyurdular

Grup üyelerinden Esin de öğrencilik yıllarının bir döneminde TEV’in eğitim bursuna başvurduğunu söyleyerek, “İhtiyaç duymak ne demek çok iyi biliyorum, biliyoruz. Bu yüzden olabildiğimiz kadar genç kadına Manifest Kızları Burs Fonu ile destek olup, ‘yaparsın’ demek istiyoruz” dedi.

 Manifest kızları Burs Bonu’nu TEV ile birlikte duyurdular

Manifest Kızları Burs Fonu kapsamında, dinleyicilerle özel buluşmalar gerçekleştirilecek. Satışa çıkan lisanslı ürünlerin gelirleri bu fona aktarılacak. Grubun marka iş birliklerinde de fona özel yapılan projeler bulunacak ve özel etkinlikler düzenlenecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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