Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul’da Sevgililer Günü'ne özel büyülü kutlama

Boğaz'ın eşsiz manzarası ve tarihi dokusuyla öne çıkan Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiftler için özel bir atmosfer sunuyor. Otel, masalsı zarafetini romantizmle birleştirerek özel bir akşam yemeği ve etkileyici Boğaz manzarasıyla unutulmaz anlar vaat ediyor.

Özel akşam yemeği ve konaklama seçenekleri

Otelin masalsı şıklığı romantik bir atmosfere dönüştürülürken, çiftlere özel hazırlanan akşam yemeği, Boğaz’ın etkileyici manzarasının eşlik ettiği kutlama, unutulmaz anlara dönüşüyor. Aşkını eşsiz bir akşam yemeğiyle süslemek isteyenler için Olea Restaurant leziz bir menü hazırlarken, özel sürprizleriyle de göz kamaştırıyor.

Sevgilisiyle baş başa romantik bir gece geçirmek isteyenler için akşam yemeği, kırmızı güllerle süslenmiş odalarda sunuluyor. Özel olarak hazırlanan menüde Havyar & Enginar Kalbi Hibiskus Marineli Somon, Kuşkonmaz, Ispanak, adaçayı kreması, ceviz, Scamorza peynirinden oluşan Prenses Tacı Ravioli, Burrata Salatası, tavada kızartılmış Deniz Levreği veya Izgara Dana Madalyon gibi seçenekler yer alıyor. Aynı menü romantizmi büyülü anlara dönüştürmek için Boğaz’ın ışıltılı sularının hemen yanı başındaki özel Cabanalarda geceyi kutlamak isteyenlerin de masalarını süslüyor.

Özel SPA hediyeleri ve rezervasyon için

Sevgililer Günü'nü daha da özel kılmak isteyenler için Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul, 10-18 Şubat tarihleri arasında satışa sunulan altı ay geçerli Hediye Sertifikası ve özel 60 dakikalık Çift Aromaterapi masajı gibi seçenekler sunuyor.

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