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Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul’da Sevgililer Günü'ne özel büyülü kutlama

İstanbul Boğazı'nın göz alıcı manzarası ve Asya'nın doğal güzelliğiyle çevrili Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul, Sevgililer Günü'nde unutulmaz bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Çiftler için özel olarak düzenlenen kutlamalar, özel romantik cabanalar, Boğaz manzaralı odalar ve süitler, Olea Restoran'ın hazırladığı özel menüler ve sürprizlerle dolu.

Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul’da Sevgililer Günü'ne özel büyülü kutlama

 

Boğaz'ın eşsiz manzarası ve tarihi dokusuyla öne çıkan Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde çiftler için özel bir atmosfer sunuyor. Otel, masalsı zarafetini romantizmle birleştirerek özel bir akşam yemeği ve etkileyici Boğaz manzarasıyla unutulmaz anlar vaat ediyor.

Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul’da Sevgililer Günü'ne özel büyülü kutlama

Özel akşam yemeği ve konaklama seçenekleri

Otelin masalsı şıklığı romantik bir atmosfere dönüştürülürken, çiftlere özel hazırlanan akşam yemeği, Boğaz’ın etkileyici manzarasının eşlik ettiği kutlama, unutulmaz anlara dönüşüyor. Aşkını eşsiz bir akşam yemeğiyle süslemek isteyenler için Olea Restaurant leziz bir menü hazırlarken, özel sürprizleriyle de göz kamaştırıyor.

Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul’da Sevgililer Günü'ne özel büyülü kutlama

Sevgilisiyle baş başa romantik bir gece geçirmek isteyenler için akşam yemeği, kırmızı güllerle süslenmiş odalarda sunuluyor. Özel olarak hazırlanan menüde Havyar & Enginar Kalbi Hibiskus Marineli Somon, Kuşkonmaz, Ispanak, adaçayı kreması, ceviz, Scamorza peynirinden oluşan Prenses Tacı Ravioli, Burrata Salatası, tavada kızartılmış Deniz Levreği veya Izgara Dana Madalyon gibi seçenekler yer alıyor. Aynı menü romantizmi büyülü anlara dönüştürmek için Boğaz’ın ışıltılı sularının hemen yanı başındaki özel Cabanalarda geceyi kutlamak isteyenlerin de masalarını süslüyor.

Mandarin Oriental Bosphorus Istanbul’da Sevgililer Günü'ne özel büyülü kutlama

Özel SPA hediyeleri ve rezervasyon için

Sevgililer Günü'nü daha da özel kılmak isteyenler için Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul, 10-18 Şubat tarihleri arasında satışa sunulan altı ay geçerli Hediye Sertifikası ve özel 60 dakikalık Çift Aromaterapi masajı gibi seçenekler sunuyor. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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