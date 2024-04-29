Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’da Anneler Günü’nü eşsiz bir deneyime dönüştürün

Misafirlerine İstanbul’u zarif bir gerdanlık gibi saran Boğaz’ın göz alıcı maviliğini, Asya’nın zümrüt yeşilini eşsiz bir manzara ile sunan Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul, Anneler Günü için hazırladığı organizasyonlarla bu özel günü unutulmaz bir şölene dönüştürüyor.

Boğaz’ın yanı başında leziz brunch

Anneler Günü’ne özel olarak hazırlanan efsanevi Mandarin Oriental Brunch’ta sushi ve deniz ürünleri seçkisi, The Mandarin Cake Shop’un ev yapımı tatlıları ve İtalyan mutfağının sevilen lezzetleriyle donatıldı. Brunch’ta deniz ürünlerinden tatlı istasyonlarına, Ege’nin taze kokusunu getiren zeytinyağlılardan mezelere, dünya lezzetleri olan Somon Wellington, Risotto, Creme Brulee gibi seçeneklere kadar geniş bir yelpaze sunuluyor. Bu zengin menüde geleneksel Türk mutfağından döner, meze ve tatlı çeşitleri de başköşede yerini alıyor.

Anneler Günü'nde saat 12:00-15:00 arasında Novikov Istanbul’un keyifli atmosferinde hazırlanan brunch’ta küçük misafirler de unutulmamış. Anneler İstanbul Boğazı manzarasına karşı brunch'ın tadını çıkarırken, genç ve çocuk misafirler de özel Çikolata ve Pizza Atölyeleri, Maria Academy’nin uzman eğitmenleri eşliğinde Ritmik Jimnastik ile eğlenceli vakit geçirebilecekler.

Anne-kız bakımına ayrıcalıklı teklifler

Ayrıca annelerini şımartmak isteyenler, dünyanın en özel cilt bakım markalarını misafirlerine sunan The Spa Shop’ta hediye olarak özel bir cilt bakım seti hazırlayabilecekler. 6 Mayıs 2024’ten itibaren Anneler Günü haftasında, anne ve kızlarının birlikte alacakları bakım hizmetleri için özel, olarak hazırlanan ayrıcalıklı teklifler de bugünü unutulmaz anılara dönüştürecek.

Eşsiz bir Anneler Günü deneyimi için, rezervasyonunuzu şimdiden yaptırabilir, Mandarin Oriental Bosphorus, Istanbul’un şık ve seçkin atmosferinde keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

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