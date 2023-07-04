Mandarin Oriental, Bodrum, lüks ve ayrıcalıklı alışverişin nabzını tutuyor

Audemars Piguet, Burberry, BMW, Brunello Cuccinelli, Chanel Chopard, Hermes, Louis Vuitton, Piaget gibi dünya devi markalar ve yerli markaların özel tasarımlı mağazaları, misafirlere unutulmaz bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Cennet Koyu’nun eşsiz güzelliğinde konumlanan ve ayrıcalıklı tatilin değişmeyen adresi olan Mandarin Oriental, Bodrum, bu sezon kapılarını ilk kez açan dünyanın önde gelen lüks markaları BMW, Burberry, Chopard, Louis Vuitton ve Piaget ile birlikte marka seçkisini daha da güçlendirerek misafirlerine yine çok renkli ve özel bir alışveriş deneyimi sunuyor.

Dünyada ses getiren bir proje

Mandarin Oriental Bodrum’da bu senenin en büyük yeniliği Louis Vuitton’un dünya basınında da ses getiren pop-up mağazası ve otelin olağanüstü plajı “Blue Beach”teki dekorasyon çalışması olarak öne çıkıyor. Bodrum’daki ikinci mağazasını Mandarin Oriental Bodrum içinde açan Louis Vuitton, otelin en güzel plajlarından biri olan Blue Beach’te yaptığı dekorasyonla şık bir projeye imza atıyor. Bu özel iş birliği ile Mandarin Oriental, Bodrum, misafirlerini tatilin o telaşsız zarafeti, Louis Vuitton’un dünyaca kabul görmüş dikiş kalitesi, seçkin dokunuşları ve modern zamanların beğenisiyle buluşturmayı hedefliyor. Mandarin Oriental, Bodrum misafirleri, Louis Vuitton’un dekore ettiği Blue Beach’i yaz sezonu boyunca ziyaret edebilecekler.

Güçlü marka karması

Cennet Koyu’nun büyüleyici manzarasının eşlik ettiği Mandarin Oriental, Bodrum çatısı altında yer alan markalar, özgün konseptleriyle dikkat çekiyor; Adamo, Audemars Piquet, BeeGoddess Begum Khan, Benson, Beymen, BMW, Brunello Cucinelli, Burberry, Chanel, Chopard, Dilek Hanif, Eres, Farm Rio, Fiolas, Hermes, Jacadi, Kutnia, Lando Studio, Les Benjamins, Louis Vuitton, Meri Krutzo, Missioni, Moeva, Molu, Mufera, Orlebar Brown, Piaget, RCR, Serena Uziyel, Sevan Bıçakçı, Sır Maison, Sunglass Hut, Urartu Halıcı, Vakko, Vilebrequin markaları tasarımlarıyla seçkin konuklarına hizmet veriyor.

Yerli ve yabancı misafirlerin ilgi odağı olmaya devam eden Mandarin Oriental, Bodrum lüks alışverişin değişmeyen adresi olma iddiasını her sezonda olduğu gibi bu sezonda da sürdürüyor.

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