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Maldivler'de balayından dönüp Kıbrıs'ta konser veren Melek Mosso'dan sürpriz haber

Maldivler'de balayından dönüp Kıbrıs'ta konser veren Melek Mosso'dan sürpriz haber. İşte detaylar...

Maldivler'de balayından dönüp Kıbrıs'ta konser veren Melek Mosso'dan sürpriz haber

Melek Mosso, önceki akşam Kıbrıs Girne'deki Chamada Prestige Hotel'de sahne aldı.

Maldivler'de balayından dönüp Kıbrıs'ta konser veren Melek Mosso'dan sürpriz haber

Siyah tonlarındaki şık kıyafeti ile sahnede dikkatleri üzerine çeken Mosso, sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz aylarda evlendiği Serkan Sağdıç ile kısa bir tatil yaptığından bahseden şarkıcı, "Evlilik sonrası balayı yapamamıştık. Düğünümüzde bir abimiz, bize düğün hediyesi olarak Maldivler tatili hediye etmişti. Bizde eşimle bunu değerlendirdik. Albüm öncesi enerji depoladım." dedi.

Maldivler'de balayından dönüp Kıbrıs'ta konser veren Melek Mosso'dan sürpriz haber
Basın mensuplarının "Albümünüz ne zaman çıkacak?" sorusuna "Şimdi sayın İbrahim Erkal'ın hürmet albümü var. Oraya bir şarkı okudum. 16 şubatta bir tribute bir albümde şarkıcı çıkacak. Temmuz, ağustos gibi de 2 şarkıcı daha var. Bu yoğunluğun arasına albüm şıkıştırmak istemedim. Albüm biraz melankoli şarkılardan oluşacak. Benden de şuan öyle bir şey bekliyorlar. Tüm şarkıların sözü bana ait, dokuz şarkı olacak." cevabını verdi.

Maldivler'de balayından dönüp Kıbrıs'ta konser veren Melek Mosso'dan sürpriz haber
Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin gerçekleştirdiği pençe-kilit operasyonun da şehit düşen sözleşmeli Er Müslüm Özdemir'in ailesine ev sözü veren gerçekleştiren Haluk Levent ve Hasancan Kaya'nın yanı sıra evin tüm eşyalarını alan Mosso, bu olayın sorulması üzerine " Elimi taşın altına koyan hatta burada bayrak tutan insanlardan biri oldum. Elimden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu bazen görülüyor, bazen görülmüyor. Umarım ipin ucundan birazda olsa tutabilmişimdir." şeklinde konuştu.

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