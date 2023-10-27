Makine İhtisas OSB’den Cumhuriyet’in 100.Yılı resim sergisine görkemli açılış

Makine İhtisas Organize Sanayi Yönetimi tarafından düzenlenen Cumhuriyet’in 100. yılı Resim Sergisi görkemli bir açılış yaptı. Serginin açılışında Makine İhtisas Organize Sanayi Üyeleri, Kocaeli Vali Yardımcıları İsmail Gültekin ve Mustafa Ayhan, Dilovası Kaymakamı Dr. Metin Kubilay, Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, GEBKİM Yönetim Kurulu Başkanı Vefa İbrahim Aracı, Kandıra Gıda OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Başol, Gebze Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Kocaeli Teknoloji ve Sanayi İl Müdürü İlhan Aydın gibi isimlerin yanında sanatseverler, basın mensupları da yer aldı. Sergide Makine İhtisas OSB Resim Yarışması’nda derece alanlar ödüllendirilirken, yarışmaya katılan diğer adayların eserleri de büyük beğeni topladı.

Cumhuriyet’in 100. Yılı Resim Sergisi’nin açılış konuşmasını yapan Makine İhtisas Organize Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, sözlerine bundan 100 sene önce Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının öncülüğünde bağımsızlığımızın sembolü, birlik ve beraberlik ruhumuzun eseri Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlayarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” sözlerini hatırlatarak başladı. Silahtaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçen yıl Yönetimde uzunca bir süre 100. Yılı nasıl kutlamalıyız sorusuna cevap aradık ve hep birlikte bir resim yarışması yapmaya karar verdik. Atatürk’ün bu konudaki fikirlerini incelerken veciz bir sözü karşımıza çıktı: “…Türk milletinin tarihi bir vasfı da, güzel sanatları sevmek ve onda yükselmektir. Bunun içindir ki, milletimizin yüksek karakterini, yorulmaz çalışkanlığını, doğal zekasını, ilme bağlılığını, güzel sanatlara sevgisini, milli birlik duygusunu mütemadiyen ve her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek geliştirmek milli ülkümüzdür.” sözlerini biz de benimsiyor, sanayinin, sanat alanında kimlik kazanmasının bir parçası olarak çalışmayı kendimize ilke ediniyoruz. Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak, Cumhuriyetimizin 100. Yılında bu sene ilk kez düzenlediğimiz ve önümüzdeki senelerde de devam ettirmeyi planladığımız Resim Yarışması’nda ülkemizin resim sanatında başarılı olan yeni nesil sanatçılarına destek vermek, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında güzel sanatları teşvik etmek önceliklerimizden biridir.”

“Organize Sanayi Bölgesi Bilim ve Sanat Müzesi’ni açacağız”

Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Silahtaroğlu, “. Cumhuriyetimizin 100. yılında başlattığımız bu çalışma ile ileride kurulacak olan Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Bilim ve Sanat Müzesi’nin çekirdeğini oluşturmayı amaçlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlamanın gururunu yaşarken, ülkemizin çağdaş ressamlarını destekliyor olmak, üretim ve sanatın birlikteliğinin en güzel örneklerini sergilemek bizler için onur verici. Makine İhtisas OSB Yönetimi olarak her türlü yaratıcı düşüncenin temelinde sanatın olduğunu düşünüyoruz. Bu sebeple sanat ve üretimin olduğu her alanda yer almayı kendimize ilke edindik. Bölgemizde üretim yapan firmalar uluslararası piyasada çok önemli yerlere sahipler. Dileğimiz sanatçılarımızın ve eserlerinin global piyasada yerlerini en üst seviyede almalarıdır.” diye konuştu.

Filistin’de devam eden savaş ile ilgili masum sivillerin zarar görmesine de değinen Sedat Silahtaroğlu, “ Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutlamanın gururunu yaşarken, bir yandan da dünyada devam eden savaşların üzüntüsünü de tüm kalbimizle hissediyoruz. Masum sivillerin, çocukların, bebeklerin katledilmesi bizleri derinden üzüyor. Dileriz ki bu trajedi, artık son bulur, masum insanlarımız zarar görmez ve gelecek nesillere mutlu bir dünya bırakırız.” dedi.

Resim yarışmaları tarihindeki en büyük ödül verildi

Cumhuriyet’in 100. Yılı Resim Sergisi için yarışmaya katılan 137 eserden 37’si ön elemeyi geçmeye hak kazandı. Dereceye giren ilk üç eser Makine İhtisas OSB Yönetimi tarafından satın alındı. Ergin İnan, Nurhan Gazeryan, Alpaslan Aktuğ, Kasım Koçak, Doğan Paksoy, Temür Köran, İrfan Okay gibi sanatçı, koleksiyoner ve iş insanlarından oluşan jüri üyeleri tarafından seçilen eserlerden 34’ü sanatseverler için 22 Aralık tarihine kadar Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde sergilenecek.

Sergi açılışında, Cumhuriyet’in 100. Yılı Resim Yarışması’nda derece alanlara plaket ve sertifika verilirken resim yarışmaları tarihinin en büyük ödülü de takdim edildi. Yarışmada 1.lik ödülünü alan Murat Özbakır Yeryüzü- Kent Yapı eseriyle altın plaket alırken 250 Bin TL, 2.’lik ödülünü alan Albina Onay İsimsiz eseriyle gümüş plaket ve 150 Bin TL, 3.’lük ödülünü almaya hak kazanan Süleyman Karakul ise Pernekler adlı eseriyle bronz plaket ve 100 Bin liranın sahibi oldu. Yarışmada mansiyon ödülü alan Fatma Aleyna Biçen’e Yüzleşme eseriyle, Hasan Mirza’ya Fütursuz Denemeler eseriyle, Hidayet Üstün’e Ebedi Özgürlük eseriyle, Ömer Koçağ’a Gece Kuşu eseriyle, Serpil Kantaş’a Bir Ağacın Gölgesinde Serisinden eseriyle sertifika takdim edilirken 20 Bin TL para ödülü de verildi.

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