Maison Yirmisekiz, yeni döneme Loft Art’da “Merhaba” dedi  

Üyelerine “Sanatla Başka Bir His” sunmaya kararlı olan Maison Yirmisekiz Sanat Kulübü, yeni döneme ilgi çekici bir davetle başladı. Loft Art’da gerçekleşen davette cemiyet, iş ve sanat dünyasından isimler bir araya geldi. Maison Yirmisekiz Kurucusu Nurdan Akgün, “sanatı birlikte keşfetmenin sunduğu müthiş deneyime” değindiği açılış konuşmasında, yeni dönemde üyeleri için hazırladıkları programı da aktardı. Yeni dönem için sanatın büyülü dünyasına yolculuk sunan seyahatler, alanında uzman konuklarla sanatı farklı dallarla buluşturan söyleşiler ve özel davetler de içeren bir deneyim yolculuğu planlanıyor. Yolculuğun ilk adımı ise “İçimdeki Şarkılar” sergisi oldu.

Doğa ve İnsana Başka Bir Bakış

Doğaya ve insana başka bir gözle bakmayı sağlayan Sanatçı Nazan Azeri’nin, “İçimdeki Şarkılar” sergisinin ön gösterimi hem sanatçının hem de Küratör Nergis Abıyeva’nın katıldığı keyifli bir söyleşi eşliğinde gerçekleşti. Sergide, 30 yılı aşkın süredir istikrarlı bir şekilde, bağımsız bir sanatçı olarak üreten Nazan Azeri’nin resim, fotoğraf ve video gibi farklı türlerden çalışmalarına yer veriliyor. Konu bütünlüğü ve renk ikonografisi gibi açılardan yakınlıklar ele alınırken, aynı zamanda Nazan Azeri’nin akademik çalışmalarıyla sanat pratiği arasındaki güçlü bağlara da dikkat çekiliyor. İzleyiciyle ilk kez buluşan yapıtların da yer aldığı “İçimdeki Şarkılar” sergisi, Azeri’nin 2021 yazında Ayvalık’ta başladığı ve günümüze kadar çeşitli biçimlerde devam ettirdiği “Unutulmuş Zaman ve Şimdi” serisiyle daha önceki yapıtları arasındaki ilişkileri görünür kılıyor.

Gecenin Geliri Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı’na

Gecede satışı yapılan eserlerin gelirleri, kadın, genç ve çocukları merkezine alan çalışmalarda kullanılmak üzere Akfen Holding tarafından kurulan Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı’na (TİKAV) aktarılacak.

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