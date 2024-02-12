Maison Yirmisekiz Murat Atabarut söyleşisinde sanat tutkunlarını buluşturdu

Maison Yirmisekiz’in kurucusu Nurdan Akgün ve ortağı Sanat Danışmanı Dr. Feride Çelik’in ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlik yoğun ilgi gördü. Murat Atabarut üyelere ve misafirlere sanat mimari ve koleksiyonerlik üzerine gerçekleştirdiği keyifli söyleşide merak edilenleri anlattı. Etkinlikte Yunus Karma’nın dizayn ettiği çiçek tasarımları da büyük beğeni topladı.

Üyeleriyle her ay moda, tasarım, mimari, mücevher ve gastronomi gibi konularda alanında uzman kişilerle bir araya gelerek sanatın farklı kollarında çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek olan Maison Yirmisekiz, yeni yılda birbirinden özel programlarını faaliyete geçirmeye devam edecek.

Maison Yirmisekiz’in davetine katılan isimler arasında Pervin Ersoy, Arzu Atabarut, Öznur Yakın, Aslı Akyazıcı, Aysel Başaran, Berna Güller, Cansın Denizer, Dilek Ütebay, Serra Gürol, Elif Dalkıran, Hacer Pala, Jale Balcı, Meyra Ilıcak, Neslihan Torun Kaya, Tuba Tebret ve Yiğit Akgün vardı.

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