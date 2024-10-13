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Mahsun Kırmızıgül yalnızlığını nasıl bertaraf ettiğini açıkladı!

Mahsun Kırmızıgül yalnızlığını nasıl bertaraf ettiğini açıkladı! İşte detaylar...

Mahsun Kırmızıgül yalnızlığını nasıl bertaraf ettiğini açıkladı!

Mahsun Kırmızıgül yeni sezonun ikinci Günay Restaurant performansında da muhteşem bir performansa imza attı.

 Mahsun Kırmızıgül yalnızlığını nasıl bertaraf ettiğini açıkladı!

Sahne öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mahsun Kırmızıgül, sosyal medyadan DM kutusunun alevlerle dolu olduğunu, evlilik teklifleri aldığını ancak ne evliliğe ne de bir birlikteliğe ayıracak zamanı olmadığını dile getirdi.

Yalnızlığını zaman zaman senaryo çalışarak zaman zamansa piyanonun başında müzikle uğraşarak bertaraf ettiğini söyleyen Kırmızıgül, "Ama piyanoya sarılıp uyuyamazsınız Mahsun Bey'' diyen muhabire ''evet aslında oda doğru" yanıtını verdi ve ekledi. "Yine de benim için şuan en önemli şey kızım. Onun yanında huzur buluyorum."

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