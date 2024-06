Mahsun Kırmızıgül'ün playback sitemi!

Mahsun Kırmızıgül, bayramın ikinci akşamında Kıbrıs'daki Lord's Palace Hotel'de sahne aldı.



Rezervasyonların haftalar öncesinden dolduğu konser öncesinde basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Mahsun Kırmızıgül, Kurban Bayramı hakkında konuştu. Kırmızıgül, "Herkesin bayramını kutluyorum, sahne öncesinde hep heyecanım oluyor. Eski bayramların tadı şimdilerde yok. Şimdi daha farklı her şey. Uzun bir süre ara verdikten sonra her çıkışımda sanki ilk kez çıkıyormuşum gibi oluyor. Gösterilen ilgi çok hoşuma gidiyor. Aynı anda her kuşağa hitap etmek çok güzel bir duygu. Harika bir gece olacak." dedi. 40 kişilik bir ekibinin olduğunu ve her konsere onlarla birlikte gittiğini de dile getiren Mahsun Kırmızıgül, "Bir çok insan gittiği yerlere ekibini götürmüyor. Ben hep onlarla beraber gidiyorum. Bir çok kişi bu yüzden playback yapıyor. Bizim halka olan saygımız çok fazla. İnsanlar sizi dinlemeye geliyorsa dünyanın neresinde olursa olsun onlara en güzelini sunmak zorundasınız. Eleştirmiyorum ama bu çok yanlış bir şey." diyerek playback yapan sanatçılara da gönderme yaptı.



İKİ YILDIR BU PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ!

Meltem Cumbul ve Halil Ergün'ün başrolünü paylaşacağı "Güzel Aşklar Diyarı" dizisinin çekimleri ertelenmişti. Mahsun Kırmızıgül, yeni projesinin çekimlerine başlayacaklarını dile getirerek, "Bütün sanatçılar benim için başroldür. İki yıldır bu proje üzerinde çalışıyoruz. Çok heyecanlıyız çünkü harika bir iş olacak. Ekibim beni bekliyor. Sahneden setlere tekrar dönmek zor oldu benim içinde.



Konserler devam edecek, haftasonları sahneye çıkacağım, hafta içi de sette olacağım. Bu süreç benim için zor olacak ama çalışmak zorundayım. 17 yıl uzun bir süre. Başlamışken de ara vermek istemiyorum artık. Çok konser iptal ettik. Haftaiçi olanlara çıkamıyorum ama haftasonu konserlere de devam edeceğiz." dedi.

