 Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü

Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Arık vefat etti.

Şarkıcı, acı haberi Instagram'dan duyurdu.

Kırmızıgül, "Canım annem Faike Arık’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Cenazesi cumartesi Diyarbakır Selahattin Eyyubi Camii’nde, öğle namazını müteakip kılınacaktır" dedi.

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