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Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü

Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü

Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü

Mahsun Kırmızıgül'ün annesi Faike Arık vefat etti.

 Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü

Şarkıcı, acı haberi Instagram'dan duyurdu.

 Mahsun Kırmızıgül'ün acı günü

Kırmızıgül, "Canım annem Faike Arık’ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyorum. Cenazesi cumartesi Diyarbakır Selahattin Eyyubi Camii’nde, öğle namazını müteakip kılınacaktır" dedi.

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