  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Mahsun Kırmızıgül isyan etti! Toplumun en derin damarlarına işlemiş bu çürüme...

Ünlü şarkıcı Mahsun Kırmızıgül isyan etti! İşte detaylar...

Mahsun Kırmızıgül isyan etti! Toplumun en derin damarlarına işlemiş bu çürüme...

Mahsun Kırmızıgül, son yaşanan durumlara tepki gösterdi. Kadın cinayetleri, hayvanların katliamı ve son olarak 'Yenidoğan çetesi'nden sonra sosyal medya hesaplarından mesaj yayınladı.

Mahsun Kırmızıgül isyan etti! Toplumun en derin damarlarına işlemiş bu çürüme...
Kırmızıgül: "Bir yanda çocuğuna okul kıyafeti alamadığı için intihar eden onurlu babalar, diğer yanda para uğruna her türlü kötülüğü göze alanlar. Çocuklar güvende değil, kadınlar korku içinde, hayvanlar zulme mahkûm. Okul önlerinde uyuşturucu satanlar, her gün katledilen kadınlar, sokaklarda terör estiren mafya çeteleri. Ortaçağın karanlığına özlem duyan, masumların inançlarını istismar eden din tüccarları; uyuşturucu baronlarıyla el ele yürüyen siyasiler.

 Mahsun Kırmızıgül isyan etti! Toplumun en derin damarlarına işlemiş bu çürüme...

Halk açlıktan kıvranırken, yolsuzluk yaparak servetlerini katlayan hırsızlar; Yetimhanelerde fuhuşa zorlanan masum kız çocukları... Üç kuruş için bebekleri ölüme terk eden doktorlar. Hangi birine isyan etsek eksik kalıyor, kötülük dört bir yanımızı sarmış! Toplumun en derin damarlarına işlemiş bu çürüme... Eğer hukuk canlanmazsa, temiz siyasetçiler sahneye çıkmazsa, adaleti korkusuzca dağıtacak insanlar görevini yapmazsa, bu ülkeyi bu bataktan hiç kimse çekip çıkaramaz."

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebek beklediğini bu fotoğrafla açıkladı!
  Magazin

Ünlü çift Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım bebek beklediğini bu fotoğrafla açıkladı!

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin bebeklerinin ismi için yardım istedi!
  Magazin

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin bebeklerinin ismi için yardım istedi!

Miss&Mr Model Of Türkiye yarışması birincileri Selin Soydan ile Efe Musa Yurdagelen bir araya geldi
  Magazin

Miss&Mr Model Of Türkiye yarışması birincileri Selin Soydan ile Efe Musa Yurdagelen bir araya geldi

Berrak Tüzünataç'ın AVM tarzı...
  Magazin

Berrak Tüzünataç'ın AVM tarzı...

Faruk Tuncel'den albüm hazırlığı
  Magazin

Faruk Tuncel'den albüm hazırlığı

Hadise, 12 bebeğin ölümüne sebep olan çete için yetkililere seslendi!
  Gündem

Hadise, 12 bebeğin ölümüne sebep olan çete için yetkililere seslendi!