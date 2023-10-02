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Mahsun Kırmızıgül’den unutulmaz gece      

Gazino kültürünün son kalesi Günay'da dün akşam sahne alan sanatçı Mahsun Kırmızıgül kendisini dinlemeye yerli ve yabancı misafirlere unutulmaz bir gece yaşattı.  

Mahsun Kırmızıgül’den unutulmaz gece      

Müziğin ve sinema dünyasının sevilen ismi Mahsun Kırmızıgül sahne aldığı Günayda yerler günler öncesinden doluyor.  

Mahsun Kırmızıgül’den unutulmaz gece      

Farklı sahnesi ile  izleyenleri adeta büyüleyen sanatçı  sahne açılışını "Belalım " ile yaparken "Melekler Ağlar ", "Gül senin tenin", “Yıkılmadım”, "Saygımdan",” Gül senin Tenin”, “Nemrudun Kızı”,  "Sen affetsen" ve "Fesuphanallah" gibi 30’a yakın eser okuyarak yaklaşık 2.5 saat sahnede kaldı. 

Mahsun Kırmızıgül’den unutulmaz gece      

Sergilediği performansı ile kendisini dinlemeye gelen misafirlerden büyük alkış ve takdir alan Mahsun Kırmızıgül’ün her çıktığı konser dolup taşıyor. Haftaya Ankara Günay'da sahne alacak olan sanatçı 20 Ekimde Avrupa turnesine çıkacak. İlk konserini Almanya Oberhausen’de verecek olan sanatçıya 40 kişilik ekip eşlik edecek.

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