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Mahmut Görgen “Love” şarkısıyla zirvede

Müzik dünyasının yükselen yıldızı aranjör ve DJ Mahmut Görgen, son çıkardığı “Love” şarkısıyla uluslararası bir başarıya imza attı. Kısa süre içinde yarım milyon dinlenmeye ulaşan şarkı, dünya genelinde büyük ilgi gördü ve birçok ülkeden dinleyiciler tarafından beğeniyle karşılandı.

Mahmut Görgen “Love” şarkısıyla zirvede

“Love” şarkısının başarısı, ilk olarak ABD’nin ikonik Times Meydanı’nda yayınlanan kısa tanıtım videosuyla dikkat çekti. Bu prestijli tanıtımın ardından şarkı, Apple Music listelerinde ve iTunes en çok satın alınanlar listesinde 2. sıraya kadar yükseldi. Mahmut Görgen’in bu başarısı, Türk müziğinin uluslararası platformlarda daha fazla tanınmasına da katkı sağladı.

Mahmut Görgen “Love” şarkısıyla zirvede

Mahmut Görgen, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, “Kısa sürede ilk olarak ABD Times Meydanı’nda kısa tanıtım videosu yayınlanan, daha sonra Apple Music listeleri ve iTunes en çok satın alınanlarda 2. sıraya kadar gelen Love, dünya çapında çok sevildi. Yüzlerce yorum alan şarkım şu anda 550.000 izlenme seviyelerine kadar geldi. Şarkıma destek olan herkese sonsuz sevgiler ” ifadelerine yer verdi. Şarkı, özellikle sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı ve dinleyicilerden olumlu geri dönüşler aldı.

Mahmut Görgen “Love” şarkısıyla zirvede

Mahmut Görgen’in “Love” şarkısı, sadece Türkiye’de değil, dünya genelinde de beğeni topladı. WM Music youtube kanalında yayınlanan şarkının klibine yapılan yüzlerce yorum, farklı kültürlerden dinleyicilerin şarkıyı ne kadar çok sevdiklerini gösteriyor. Bu başarı, Mahmut Görgen’in uluslararası müzik sahnesinde ne denli etkili bir figür haline geldiğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Mahmut Görgen “Love” şarkısıyla zirvede

Mahmut Görgen, şarkısına gösterilen yoğun ilgi ve destek için dinleyicilerine teşekkür etti ve şunları ekledi: “Şarkıma gösterilen bu büyük ilgi ve sevgi için herkese minnettarım. Bu başarı, dinleyicilerimle birlikte daha birçok güzel projeye imza atacağımızın bir işaretidir.”

 

 

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