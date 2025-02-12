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Mahassine Merabet'in İstanbul açıklaması!

Mahassine Merabet'in İstanbul açıklaması! İşte detaylar...

Mahassine Merabet'in İstanbul açıklaması!

Esaret dizisinin Faslı oyuncusu Mahassine Merabet, Emaar Skyview’de eğlencenin tadını çıkarttı.

 Mahassine Merabet'in İstanbul açıklaması!

360 derece İstanbul’un eşsiz manzarasını izleyen Mahassine Merabet,

 Mahassine Merabet'in İstanbul açıklaması!

daha sonra ise deniz seviyesinden 300 metre yüksekte olan 27 metre uzunluğundaki

 

Mahassine Merabet'in İstanbul açıklaması!
Avrupa'nın en uzun cam yürüyüş rotası olan Skywalk’da yürüyüş yaptı.

 Mahassine Merabet'in İstanbul açıklaması!

Esaret dizisindeki başarısı ile adından sıkça söz ettiren Faslı oyuncu Mahassine Merabet, "Türkiye'yi çok seviyorum ve burada olmaktan çok mutluyum.

 Mahassine Merabet'in İstanbul açıklaması!

İstanbul ise aşık olunacak bir şehir.

 Mahassine Merabet'in İstanbul açıklaması!


Buradan bakınca bile İstanbul'a aşık oluyorsunuz" diye konuştu.

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