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Magnolia Bakery, çikolata tutkunlarının Dünya Çikolata Günü’nü kutluyor

Birbirinden özel ikonik lezzetleriyle keyifli anlarımıza mutluluk katan Magnolia Bakery, 7 Temmuz Dünya Çikolata Günü’nü indirim kampanyası ile kutluyor. Birbirinden lezzetli çikolatalı ürünler, yüzde 20 indirim avantajı ile Magnolia Bakery mağazalarında çikolata tutkunlarını bekliyor.

Magnolia Bakery, çikolata tutkunlarının Dünya Çikolata Günü’nü kutluyor

Amerikan pastane kültürünün dünyaca sevilen markası Magnolia Bakery, Dünya Çikolata Günü’nü çikolatalı ürünlerde sunduğu yüzde 20 indirim avantajı ile kutluyor. 

Magnolia Bakery, çikolata tutkunlarının Dünya Çikolata Günü’nü kutluyor

Magnolia Bakery’nin eşsiz Belçika çikolatasıyla hazırladığı ürünler arasından çikolata severlerin vazgeçilmezi olan browni ve çikolatalı dondurma öne çıkıyor. Double Fudge Brownie iki kat çikolata ile eğlenceyi de ikiye katlarken, günlük ve el yapımı çikolatalı dondurma ve Fully Loaded Icebox Bar, Dünya Çikolata Günü’nün en serinleten lezzetleri arasında yerini alıyor. 

Yüzde 20 indirim avantajıyla daha fazla çikolatalı lezzetler deneyimlemek için Dünya Çikolata Günü’nde Magnolia Bakery mağazalarını ziyaret edebilirsiniz. 

 

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