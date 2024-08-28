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SnobMagazin.com

Magazine dair her şey 50 fifty'de

Dream Türk ekranlarında 88 haftadır müzik ve magazinin buluştuğu program “50 Fifty” bu hafta Manavgat Sunthalia Hotel’den ekrana geliyor.

Magazine dair her şey 50 fifty'de

Mustafa Sandal’ın eğlence dolu Harbiye konserinde neler yaşandı? Ebru Yaşar, Erzurum konserinde nasıl çifte rekor kırdı? Deha Bilimlier’in Bodrum sahnesinden hareketli şarkılar ve sürprizler... Yeni şarkısıyla listelere hızlı giren Meyra’dan kariyerine dair çarpıcı sözler. İrem Derici’nin sürprizli ALaçatı konseri…
 
Magazine dair her şey 50 fifty'de
 
Müzik dünyasından yeni klipler ve magazin dünyasından son haberler.. Ve 50 Fifty’nin Antalya’daki çok özel konuğu Meltem Erensoylu’dan sürpriz açıklamalar.. Hepsi ve daha fazlası Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri yapımcılığını Suat Yanç’ın sunuculuğunu güzel modacı Zeynep Bozkaya’nın üstlendiği 50 Fifty’de...

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