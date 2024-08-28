Mustafa Sandal’ın eğlence dolu Harbiye konserinde neler yaşandı? Ebru Yaşar, Erzurum konserinde nasıl çifte rekor kırdı? Deha Bilimlier’in Bodrum sahnesinden hareketli şarkılar ve sürprizler... Yeni şarkısıyla listelere hızlı giren Meyra’dan kariyerine dair çarpıcı sözler. İrem Derici’nin sürprizli ALaçatı konseri…

Müzik dünyasından yeni klipler ve magazin dünyasından son haberler.. Ve 50 Fifty’nin Antalya’daki çok özel konuğu Meltem Erensoylu’dan sürpriz açıklamalar.. Hepsi ve daha fazlası Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri yapımcılığını Suat Yanç’ın sunuculuğunu güzel modacı Zeynep Bozkaya’nın üstlendiği 50 Fifty’de...

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