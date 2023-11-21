Magazin Karaköy: Lezzet ve eğlencenin en yeni buluşma noktası

Sıcak ve samimi konseptiyle, adımınızı attığınız anda sizi farklı bir dünyaya çeken Magazin Karaköy, 24 Kasım'da kapılarını açıyor. Her detayına özen gösterilen dekorasyonuyla dikkat çeken mekân, 25 yıllık deneyime sahip olan Yalçın Aslandağ'ın işletmesinde misafirlerini ağırlayacak.

'İyi yemek iyi müzik' mottosuyla yola çıkan Magazin Karaköy'ün tarihi duvarlarında ise pop müziğinin ünlü isimlerinin resimleri de bulunuyor. Tarkan ve Sezen Aksu gibi starların dev portreleri, mekânın atmosferine eşsiz bir hava katıyor.

En başarılı kadın DJ'lerden Hande Aras'ın seçtiği 80'li ve 90'lı yılların unutulmaz şarkılarıyla gece, dans etmek ve eğlenmek için ideal bir ortam sunuyor. Saat 23:00'ten sonra müziğin ritmi artarken, davul, darbuka ve oryantal performanslarıyla gecenin enerjisi doruğa çıkıyor. Menüde ise geleneksel lezzetlerin yanı sıra modern tatlar da bulunuyor; atom, humus, babaganuş gibi klasiklerle çıtır mantı ve kasap köfte gibi lezzetler gönülleri fethediyor.

Lezzet şöleni ve eğlencenin bir arada olduğu bu özel mekân 24 Kasım'da kapılarını aralıyor. Karaköy’ün tarihi atmosferinde, modern tatların ve eğlencenin keyfini yaşamak için bekliyoruz!

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