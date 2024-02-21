Magazin gazetecileri Kaz Dağları'nda buluştu

Türkiye Magazin Gazetecileri Derneği ve Ege Magazin Gazetecileri Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri geleneksel 2024 buluşmasını bu kez Kaz Dağlarında gerçekleştirdi.



1774 Kazdağı Termal Butik Otel’de gerçekleşen buluşmanın onur konuğu ise TRT Türk Sanat Müziği Sanatçısı İsmail Özkan’dı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Ticaret Odası Başkanım Ahmet Çetin, Türkiye Dünya İş Kadınları Derneği Başkanı Gülnur Kamaşak ve Mapar Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Şahin’in de katıldığı gecede, magazin gazetecilerini

MGD Başkanı Okan Sarıkaya ve EMGD Başkanı Esat Erçetingöz Temsil ettiler.



YÖREMİZİ SİZİN SAYENİZDE TANITIYORUZ

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz gecede yaptığı konuşmada magazin gazetecilerinin yaptıkları aktüel haberlerle yöreyi en etkin şekilde tanıttıklarını belirterek, “Bu işbirliğimiz sayesinde yöremizin değerleri sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada tanınıyor” dedi.



MAGAZİN GAZETECİLERİ GÜÇ BİRLİĞİ YAPACAK

MGD Başkanı Okan Sarıkaya ve EMGD Başkanı Esat Erçetingöz de yaptıkları konuşmalarda. İstanbul ve İzmir’de görev yapan magazin gazetecilerinin bundan böyle iş birliği içinde çalışarak mesleğin sorunlarını daha kolay çözeceklerini dile getirdiler.



2024 Kaz Dağları Magazin Buluşması özel gecesinin onur konuğu ise TRT Türk Sanat Müziği Sanatçısı ve müzik programı yapımcısı İsmail Özkan’dı. Özkan sahnesi ve sesiyle geceye damgasını vurdu. Gecenin sonunda MGD ve EMGD tarafından, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, onur konuğu İsmail Özkan, Mapar Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Şahin ve konuklarını ağırlayan 1774 Kazdağı Termal Butik Otel Sahibi Avukat Hasan Demiraslan’a anı plaketi takdim edildi.

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