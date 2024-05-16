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Magazin dünyasının ünlü simaları Shang Brunch etkinliğinde bir araya geldi

İstanbul’un kalbi Beşiktaş’ta yer alan Shangri-La Bosphorus, Istanbul, Anneler Günü’ne özel “Shang Brunch”etkinliğine imza attı. Shangri-La Bosphorus, Istanbul’un restoranı IST TOO’da gerçekleşen ve şehrin en popüler restoranlarının 7 ünlü şefinin yer aldığı etkinliğe, sanat ve magazin dünyasından ünlü isimler katıldı.

Magazin dünyasının ünlü simaları Shang Brunch etkinliğinde bir araya geldi

Eşsiz Boğaz manzarası ve üstün hizmet kalitesiyle dikkat çeken Shangri-La Bosphorus, Istanbul; Anneler Günü’ne özel sıra dışı bir brunch etkinliğiyle misafirlerini lezzet dolu bir yolculuğa çıkardı.  

Magazin dünyasının ünlü simaları Shang Brunch etkinliğinde bir araya geldi

İstanbul’un en popüler restoranlarının isimlerinden sıkça söz ettiren yetenekli Executive Şeflerin yer aldığı “Shang Brunch”da misafirler, canlı istasyonlarda gastronomi tutkunlarıyla bir araya geldi. 

Magazin dünyasının ünlü simaları Shang Brunch etkinliğinde bir araya geldi

Shang Brunch’a Melis Ağazat ailesi ve annesiyle birlikte, Pelin Akil Altan &  Anıl Altan ve ikizleri, Müge Boz ve  Caner Erdeniz kızları, Mert Fırat annesi ve kız kardeşi ile katıldı. Ayrıca ünlü şef Danilo Zanna da Shang Brunch’ı deneyimleyen isimler arasındaydı. Katılan misafirler ünlü şefler ile bir araya gelerek hem sohbet etme hem de şeflerin birbirinden lezzetli menülerini tatma fırsatı yakaladı. Minik ziyaretçiler ise süslemeli pandispanya workshop’unda annelerine hediye hazırlayarak keyifli vakit geçirdi. 

Magazin dünyasının ünlü simaları Shang Brunch etkinliğinde bir araya geldi

Shangri-La Bosphorus, Istanbul 9 Haziran Pazar günü ikincisi gerçekleşecek Shang Brunch'ta misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor.

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