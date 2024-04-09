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Magazin dünyasını sarsacak görüntüler ortaya çıktı! Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın aşk görüntüleri yayınlandı

Magazin dünyasını sarsacak görüntüler ortaya çıktı! Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın aşk görüntüleri yayınlandı. İşte detaylar...

Magazin dünyasını sarsacak görüntüler ortaya çıktı! Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın aşk görüntüleri yayınlandı

Cansu Taşkın, yönetmen, yapımcı ve senarist Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını açıklamıştı.

Magazin dünyasını sarsacak görüntüler ortaya çıktı! Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın aşk görüntüleri yayınlandı
Sosyal medya fenomeninin aşk iddiası gündem olmuştu.

Magazin dünyasını sarsacak görüntüler ortaya çıktı! Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın aşk görüntüleri yayınlandı
Erdoğan cephesi ise aşk iddialarını yalanlamıştı.

Magazin dünyasını sarsacak görüntüler ortaya çıktı! Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın aşk görüntüleri yayınlandı
Taşkın ile Erdoğan'ın aşk videosu ve fotoğrafları ortaya çıktı.

  Magazin dünyasını sarsacak görüntüler ortaya çıktı! Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın aşk görüntüleri yayınlandı

Çiftin sevgili oldukları görüldü.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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