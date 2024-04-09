  Magazin dünyasını sarsacak görüntüler ortaya çıktı! Yılmaz Erdoğan ile Cansu Taşkın'ın aşk görüntüleri yayınlandı

Cansu Taşkın, yönetmen, yapımcı ve senarist Yılmaz Erdoğan ile aşk yaşadığını açıklamıştı.



Sosyal medya fenomeninin aşk iddiası gündem olmuştu.



Erdoğan cephesi ise aşk iddialarını yalanlamıştı.



Taşkın ile Erdoğan'ın aşk videosu ve fotoğrafları ortaya çıktı.

Çiftin sevgili oldukları görüldü.

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