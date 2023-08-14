Magarsus’tan özel görüntüler

Geçtiğimiz perşembe ilk iki bölümü yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Magarsus’un kamera arkası görüntülerinde oyuncuların sahne çekimleri sırasında eğlendiği anlar da kameralara yansıdı.

“KENDİ ÇOCUKLUĞUMUZDAN BİR HİKAYE”

İsmini Adana’da bir antik kent olan Magarsus’tan alan dizinin çekimleri Karataş, Sarıçam, Yumurtalık gibi farklı ilçelerde gerçekleşti. Liman sahneleri için özel liman inşa edildi. Çekimleri 9 Hafta süren dizi hakkında konuşan yönetmen ve senarist Yunus Ozan Korkut; “Kendi çocukluğumuzdan, kendi bildiğimiz bir hikayeyi anlatalım dedik ve bir karakter draması yapmak istedik. Tüm amacımız karakterlerin değişimi ve dönüşümüyle ilgiliydi. Biz yazarken bu kadar büyük bir şey yazdığımızı tahmin etmemiştik” dedi.

“İNANILMAZ BİR SENARYO”

Dizinin başrol oyuncularından Berkay Ateş; “hayatım boyunca böyle bir karakteri oynayacağımı tahmin etmezdim” dedi. Dizide Turgut karakterini canlandıran Çağlar Ertuğrul, senaryoyu çok beğendiğini ve ilk üç bölümü soluksuz okuduğunu dile getirirken, Merve Dizdar ise “inanılmaz bir senaryoydu” yorumunda bulundu.

Dizinin müziklerinde Charngo adında Güney Amerika’ya özgü bir müzik aleti kullanıldı. Ayrıca müzikler başarılı müzisyen Toygar Işıklı tarafından bestelendi.

Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar’ın başrollerini paylaştığı Magarsus’ta genç oyunculara usta oyuncu Ercan Kesal da eşlik ediyor. Ercan Kesal, Kurak Tarım’ın kurucusu, Sarıbahçe’deki tüm narenciye ticaretini ve düzenini elinde tutan Halil Kurak’ı canlandırırken; Berkay Ateş, Halil Kurak’ın yeğeni aynı zamanda sağ kolu Beton’u, Çağlar Ertuğrul ise fevri ve öfkeli oğlu Turgut’u canlandırıyor. Merve Dizdar ise Halil Kurak’ın Amerika’da eğitim alıp, Kurak Tarım’ı modern ve kurumsal bir yapıya çevirmek isteğiyle Sarıbahçe’ye dönen kızı Tansu’yu canlandırıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Burcu Gölgedar, Cem Bender, Mehmet Bozdoğan, Sümeyye Aydoğan, Menderes Samancılar, Uğur Uzunel, Kayhan Açıkgöz, Sezer Arıçay, Sekvan Serinkaya, Emel Atıcı ve Murat Baykan gibi başarılı oyuncular yer alıyor.

BERLİN’DEN ÖDÜLLE DÖNDÜ



Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut, yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer’in üstlendiği, senaryosunu ise yönetmen Yunus Ozan Korkut ile birlikte Mustafa Yürüktümen’in kaleme aldığı Magarsus, uluslararası alanda dizi yapımcılarını ve sektörün önde gelen isimlerinin bir araya geldiği 7. Berlin TV Series Festivali’nin “Special Mention” kısmında gösterildi ve “Stellar Cast Ödülü’nü aldı.

Magarsus, yeni bölümüyle her Perşembe 19.00’da BluTV’de.

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