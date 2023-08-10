  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Magarsus ilk 2 bölümüyle bugün yayında

Türkiye’nin lider yerli online video platformu BluTV’nin, orijinal dizisi Magarsus, ilk 2 bölümü ile bugün 19.00’da izleyici karşısına çıkıyor. Magarsus, her Perşembe yeni bölümüyle BluTV’de…

Magarsus ilk 2 bölümüyle bugün yayında

Özgün hikayesiyle ve başarılı oyuncu kadrosuyla adından söz ettirmeye hazırlanan Magarsus, Çukurova’nın bir sahil kasabası Sarıbahçe’de narenciye tekelini elinde tutan bir ailenin hikayesini konu ediniyor. İsmini Adana’da bir antik kent olan Magarsus’tan alan dizinin çekimleri Karataş, Sarıçam, Yumurtalık gibi farklı ilçelerde gerçekleşti. 

Magarsus ilk 2 bölümüyle bugün yayında

Dizinin müziklerinde Charngo adında Güney Amerika’ya özgü bir müzik aleti kullanıldı. Ayrıca müzikler başarılı müzisyen Toygar Işıklı tarafından bestelendi. 

 

Magarsus ilk 2 bölümüyle bugün yayında

Berkay Ateş, Çağlar Ertuğrul ve Merve Dizdar’ın başrollerini paylaştığı Magarsus’ta genç oyunculara usta oyuncu Ercan Kesal da eşlik ediyor. Ercan Kesal, Kurak Tarım’ın kurucusu, Sarıbahçe’deki tüm narenciye ticaretini ve düzenini elinde tutan Halil Kurak’ı canlandırırken; Berkay Ateş, Halil Kurak’ın yeğeni aynı zamanda sağ kolu Beton’u, Çağlar Ertuğrul ise fevri ve öfkeli oğlu Turgut’u canlandırıyor.

Magarsus ilk 2 bölümüyle bugün yayında

Merve Dizdar ise Halil Kurak’ın Amerika’da eğitim alıp, Kurak Tarım’ı modern ve kurumsal bir yapıya çevirmek isteğiyle Sarıbahçe’ye dönen kızı Tansu’yu canlandırıyor. Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Burcu Gölgedar, Cem Bender, Mehmet Bozdoğan, Sümeyye Aydoğan, Menderes Samancılar, Uğur Uzunel, Kayhan Açıkgöz, Sezer Arıçay, Sekvan Serinkaya, Emel Atıcı ve Murat Baykan gibi başarılı oyuncular yer alıyor. 

Magarsus ilk 2 bölümüyle bugün yayında

BERLİN’DEN ÖDÜLLE DÖNDÜ

Yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut, yapımcılığını Yamaç Okur ve Serkan Çakarer’in üstlendiği, senaryosunu ise yönetmen Yunus Ozan Korkut ile birlikte Mustafa Yürüktümen’in kaleme aldığı Magarsus, uluslararası alanda dizi yapımcılarını ve sektörün önde gelen isimlerinin bir araya geldiği 7. Berlin TV Series Festivali’nin “Special Mention” kısmında gösterildi ve “Stellar Cast Ödülü’nü aldı.

 Magarsus, yeni bölümüyle her Perşembe 19.00’da BluTV’de. 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Buray’dan “Olmuşum Leyla”
  Magazin

Buray’dan “Olmuşum Leyla”

Ünlü oyuncu Nik Xhelilaj Emanet dizisinin yeni başrol oyuncusu
  Magazin

Ünlü oyuncu Nik Xhelilaj Emanet dizisinin yeni başrol oyuncusu

Kardeşlere doğum günü sürprizi
  Güncel

Kardeşlere doğum günü sürprizi

Neslihan Demir sessiz sedasız Kamil Güler ile boşanmış!
  Magazin

Neslihan Demir sessiz sedasız Kamil Güler ile boşanmış!

Ünlü model Nur Gümüşdoğrayan'in evini pireler bastı!
  Magazin

Ünlü model Nur Gümüşdoğrayan'in evini pireler bastı!

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu komşusuyla görüntülendi
  Magazin

Ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu komşusuyla görüntülendi