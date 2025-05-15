 Maestro'nun okuma provası yapıldı!

İda Film’in merakla beklenen projesi Maestro’nun okuma provaları yapıldı.

Uğur Yücel, Onur Seyit Yaran ve Kaan Yıldırım’ın ilk kareleri yayınlandı.



Maestro Cinayetler Senfonisi dizisinin okuma ve kostüm provaları tüm hızıyla devam ediyor.

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