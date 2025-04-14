 Maestro ezberleri bozacak!

Çekimlerine Mayıs ayında başlanması planlanan Maestro dizisinin yapımcılığını Ahmet Furkan Açıkgöz üstlenirken, yönetmen koltuğunda ise Deniz Yorulmazer oturacak.

Çekimlerin tamamı İstanbul’da gerçekleşecek.

10 Bölümden oluşacak olan dizinin başrolünde usta oyuncu Uğur Yücel yer alıyor.

Psikodrama türündeki dizinin oyuncu kadrosu da şekillenmeye başladı.



Son dönemin başarılı oyuncularından Onur Seyit Yaran, Deniz Işın ve Hamza Yazıcı da ekibe dahil oldu. Maestro dizisinin konusu ise oldukça dikkat çekiyor! Dizide her bir karakterin kendi başrolünü yaratmasıyla, izleyenleri karakterlerin iç dünyasında da bir yolculuğa çıkaracak.

Psikodrama türünde şekillenen hikâye, karakterlerin iç dünyasına, çatışmalarına ve bireysel yolculuklarına derinlemesine odaklanacak.Diziye dair cast çalışmaları ve projenin hazırlık çalışmaları da olağanüstü bir titizlik ve hızla ilerliyor.

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