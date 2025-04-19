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Maestro dizisinden Şampiyonlar Ligi gibi kadro!

Maestro dizisinden Şampiyonlar Ligi gibi kadro! İşte detaylar...

Maestro dizisinden Şampiyonlar Ligi gibi kadro!

Maestro dizisi kadrosuna güçlü isimler eklemeye devam ediyor!

 Maestro dizisinden Şampiyonlar Ligi gibi kadro!

İda Film’in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer’in oturduğu Maestro dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı.

 Maestro dizisinden Şampiyonlar Ligi gibi kadro!

Yapım tarafından art arda gelen haberler herkesi heyecanlandırdı.

Maestro dizisinden Şampiyonlar Ligi gibi kadro!
Başrolünde Uğur Yücel’in olduğu, Onur Seyit Yaran, Esra Bilgiç, Deniz Işın, Hamza Yazıcı’nın da kadroya dahil olduğu Maestro dizisine son olarak Büşra Pekin, Suzan Kardeş, Murat Kılıç, Şenay Gürler ve Mert Yavuzcan katıldı. Hem konusu hem de şekillenen oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük yankı uyandıran dizinin çekimleri Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleşecek.

Maestro dizisinden Şampiyonlar Ligi gibi kadro!
Dijital dizinin hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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