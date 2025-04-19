 Maestro dizisinden Şampiyonlar Ligi gibi kadro!

Maestro dizisi kadrosuna güçlü isimler eklemeye devam ediyor!

İda Film’in yapımcılığını üstlendiği, yönetmen koltuğunda Deniz Yorulmazer’in oturduğu Maestro dizisinin oyuncu kadrosu netleşmeye başladı.

Yapım tarafından art arda gelen haberler herkesi heyecanlandırdı.



Başrolünde Uğur Yücel’in olduğu, Onur Seyit Yaran, Esra Bilgiç, Deniz Işın, Hamza Yazıcı’nın da kadroya dahil olduğu Maestro dizisine son olarak Büşra Pekin, Suzan Kardeş, Murat Kılıç, Şenay Gürler ve Mert Yavuzcan katıldı. Hem konusu hem de şekillenen oyuncu kadrosuyla şimdiden büyük yankı uyandıran dizinin çekimleri Mayıs ayında İstanbul’da gerçekleşecek.



Dijital dizinin hazırlık çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

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