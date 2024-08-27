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Madrigal’den Erzurum’da coşkulu konser

Sevilen müzik grubu Madrigal, şarkılarını on binlerce Erzurumlu ile hep bir ağızdan söyledi.

Madrigal’den Erzurum’da coşkulu konser

Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında konser veren Madrigal, Erzurum Etkinlik ve Miting Alanı'nda hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı. On binlerce müzik severin katıldığı konserde Madrigal; Senden Yoksun, Ne Zamandır Sendeyim, Geçme Artık Sokağımdan, Seni Dert Etmeler, Dip gibi sevilen şarkılarıyla sahnedeydi. 

Madrigal’den Erzurum’da coşkulu konser

PENA VE BAGETLER SEYİRCİYE 

Anıl Erdem Cevizci (vokal ve elektro gitar), Ceyhun Kaan Karakaş (elektro gitar), Kaan Alıcı (bas gitar), Burak Emir Kamacı (klavye ve geri vokal) ve Sanlı Akgün’den (davul ve geri vokal) oluşan Madrigal, özgün tarzları ve şarkılarıyla Erzurumluların kalbini fethetti. 

Madrigal’den Erzurum’da coşkulu konser

İzleyicilerin büyük bir coşkuyla eşlik ettiği konser sonunda grup üyeleri pena ve bagetlerini seyirciye verdi.

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