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Mabel Matiz ve Bengü Beker'den duygu yüklü konser

Mabel Matiz ve Bengü Beker'den duygu yüklü konser. İşte detaylar... 

Mabel Matiz ve Bengü Beker'den duygu yüklü konser

Mabel Matiz, 8 Mart Cumartesi akşamı Atlantis Yapım organizasyonu ile Eskişehir’de konser verdi.

Mabel Matiz ve Bengü Beker'den duygu yüklü konser

Ünlü sanatçıdan önce yakında albümü yayınlanacak olan Bengü Beker de sahnedeydi.

 Mabel Matiz ve Bengü Beker'den duygu yüklü konser

Mabel Matiz 2025 turnesi kapsamında önceki akşam Eskişehir Fuar Kongre Merkezi’nde hayranlarıyla buluştu. Ünlü sanatçıyı Eskişehir sevgi dolu pankartlarla karşıladı. Mabel Matiz’i dinlemek için Eskişehir’in yanı sıra çevre illerden gelerek konser alanını dolduran hayranlarının, eğlenceli ve aşk dolu pankartları konser boyunca şarkılara eşlik etti.

Mabel Matiz ve Bengü Beker'den duygu yüklü konser

Konserine ‘Fan’ şarkısıyla başlayan Mabel Matiz, ‘Aşk Yok Olmaktı’, ‘Düldül’ ‘Ya Bu İşler Ne’ gibi şarkılarıyla izleyenlerini coştururken ‘Müphem’, ‘Karakol’, ‘Sarmaşık’, ‘Fırtınadayım’ gibi parçalarıyla duygu seli yaşattı. Hayranlarının büyük alkışlarıyla yeniden sahneye çıkan ünlü sanatçı ‘Yaşım Çocuk’ şarkısını seslendirdi.

 Mabel Matiz ve Bengü Beker'den duygu yüklü konser

BENGÜ BEKER'DEN ANLAMLI KADINLAR GÜNÜ MESAJI
Konserde ön sanatçı olarak Bengü Beker de sevilen şarkılarıyla sahneye çıktı. Güçlü sesi, romantik repertuarı ve beyazlar içindeki kostümüyle izleyicisini büyüleyen Bengü Beker, yakında yayınlanacak albümünün heyecanını da dinleyicilerle paylaştı. Beker, “Hayatımın en eğlenceli günlerini geçirdiğim şehirde bu kadar kalabalık olmamız çok güzel hem de Kadınlar Günü’nde. Umarım hepimizi güçler arası eşitliğin ve ayrımcılığın altını çizmek zorunda kalmadığımız güzel günler bekliyordur” diye konuştu.

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