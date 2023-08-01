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Mabel Matiz: Fit olmayı seviyorum

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz: Fit olmayı seviyorum

Mabel Matiz: Fit olmayı seviyorum

Mabel Matiz, önceki akşam Cihangir sokaklarında görüntülendi.

Mabel Matiz: Fit olmayı seviyorum
Sokak röportajı vermekten hoşlanmıyorum diyen Matiz “Görüyorsunuz spora gidiyorum. Fit olmayı, spor yapmayı çok seviyorum. Yakında konserim var ona hazırlanıyorum” dedi.

Mabel Matiz: Fit olmayı seviyorum

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