Mabel Matiz: Fit olmayı seviyorum

Mabel Matiz, önceki akşam Cihangir sokaklarında görüntülendi.



Sokak röportajı vermekten hoşlanmıyorum diyen Matiz “Görüyorsunuz spora gidiyorum. Fit olmayı, spor yapmayı çok seviyorum. Yakında konserim var ona hazırlanıyorum” dedi.

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