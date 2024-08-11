  Mabel Matiz'e 50 bin kişilik koro

Mabel Matiz, Yenikapı’da düzenlenen konserde 50 bin hayranıyla buluştu. İstanbul’un dört bir yanından, sanatçıyı dinlemek üzere gelen hayranlarının her şarkıyı ezbere söyledikleri konserde unutulmaz görüntüler yaşandı.

Mabel Matiz önceki gün Focus Organizasyon tarafından Festival Park Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Festivali’nde sahne aldı. Sanatçıyı dinlemek için öğlen saatlerinde alana gelmeye başlayan ve gecenin sonunda 50 bin kişi olan geniş hayran kitlesi unutulmaz bir konser izledi.

İmzasını taşıyan şarkılarla müziğe yön veren sanatçı; ‘Sarmaşık’, ‘Fırtınadayım’, ‘Öyle Kolaysa’, ‘Ahu’ gibi unutulmaz şarkılarının yanı sıra ‘Antidepresan’ ve ‘Lan’ gibi söz ve müziğinde imzası olan sevilen parçalarını konserde seslendirdi. Mabel Matiz, unutulmaz konserde Türkçe-Pop tarihine kilometre taşı olarak eklenen ‘Fatih’ albümünden de ‘Karakol’, ‘Fan’, ‘Müphem’, ‘Düldül’, ‘İki Satır Yara’, ‘Numaracı’ gibi sevilen şarkılarını da söyledi.

HEM GÜLÜP HEM AĞLAYACAĞIZ

Mabel Matiz, hayranlarına seslenerek, “Hepinizi burada görmek çok güzel. Bugün sizi çok eğlendireceğim aynı zamanda tabii ki ağlatacağım. Şarklarımızı birlikte söylersek çok sevinirim” dedi. Bu çağrısına eşlik eden 50 bin kişilik dev koro ile şarkılarını seslendiren ünlü sanatçı, hayranlarının yoğun alkışları eşliğinde konser sonunda yeniden sahneye çıktı. Mabel Matiz, ’Yaşım Çocuk’ ve ‘Med Cezir’ şarkılarıyla gecenin finalini yaptı. Mabel Matiz, 5-6-7 Eylül tarihlerinde üç gün üst üste Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alacak.

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