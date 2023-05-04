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Mabel Matiz'den yeni şarkı

Ünlü şarkıcı Mabel Matiz, Uçkun adlı eserini 5 Mayıs’ta tüm dijital platformlarda yerini alıyor. İşte detaylar...

Mabel Matiz'den yeni şarkı

Mabel Matiz’in beşinci solo albümü, tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Yakınlaşan yayın tarihi ile yükselen heyecanla beraber, albümün iddialı şarkılarından Uçkun, 5 Mayıs’ta (yarın) tüm dijital platformlarda yerini alıyor.

Mabel Matiz'den yeni şarkı
Söz ve müziği Mabel Matiz’e, prodüksiyonu Hello Psychaleppo’ya ait olan, pop – Anadolu folk ve spoken word gibi birbirinden farklı yaklaşımları ustaca birleştirerek hybrid bir genre önerisi sunan şarkı, sanatçının en eklektik çalışmaları arasında yer alıyor.

 Mabel Matiz'den yeni şarkı

90’lar dünya pop müziğinin imza sound’ları ile, Anadolu aşık geleneği tavrının bir araya getirildiği prodüksiyonda, new age elektronik müziğin dikkat çeken isimlerinden Hello Psychaleppo'nun usta dokunuşlarını görüyoruz.

 

Çekimleri Mabel Matiz'den yeni şarkıMardin’de gerçekleşen ve Cenan Çelik tarafından yönetilen müzik video’su, bir aradalık ve mutluluk temalarını öne çıkarıyor.

Mabel Matiz'den yeni şarkı

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