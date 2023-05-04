 Mabel Matiz'den yeni şarkı

Mabel Matiz’in beşinci solo albümü, tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Yakınlaşan yayın tarihi ile yükselen heyecanla beraber, albümün iddialı şarkılarından Uçkun, 5 Mayıs’ta (yarın) tüm dijital platformlarda yerini alıyor.



Söz ve müziği Mabel Matiz’e, prodüksiyonu Hello Psychaleppo’ya ait olan, pop – Anadolu folk ve spoken word gibi birbirinden farklı yaklaşımları ustaca birleştirerek hybrid bir genre önerisi sunan şarkı, sanatçının en eklektik çalışmaları arasında yer alıyor.

90’lar dünya pop müziğinin imza sound’ları ile, Anadolu aşık geleneği tavrının bir araya getirildiği prodüksiyonda, new age elektronik müziğin dikkat çeken isimlerinden Hello Psychaleppo'nun usta dokunuşlarını görüyoruz.

Çekimleri Mardin’de gerçekleşen ve Cenan Çelik tarafından yönetilen müzik video’su, bir aradalık ve mutluluk temalarını öne çıkarıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.