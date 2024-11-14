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Mabel Matiz'den 'Live' albüm: Dudaklarımdan Yıllarca Düşmeyecek

Dünyada ve Türkiye’de tamamı ‘sold out’ olan ‘Fatih Tour’ ile 2024 yılını bitiren Mabel Matiz, bu konser kayıtlarından oluşan özel bir albüm hazırladı. Matiz, sevilen şarkılarını, sürpriz düetlerini canlı performans düzenlemeleriyle, müzik arşivlerindeki yerini yıllarca koruyacak olan “Dudaklarımdan Yıllarca Düşmeyecek” isimli live albümünü yayınladı.

Mabel Matiz'den 'Live' albüm: Dudaklarımdan Yıllarca Düşmeyecek

 

Mabel Matiz’in 15 şarkıdan oluşan “Dudaklarımdan Yıllarca Düşmeyecek” albümü, “Fatih Tour” kapsamında Harbiye Açık Hava, Volkswagen Arena, Barbican Centre, Mitsubishi Electric Halle, Royal Theatre Carre konserlerinde kaydedildi. Geçtiğimiz yıl yayınladığı ‘Fatih’ adını taşıyan albümle yılın en çok dinlenen isimlerinden olan 25 şarkılık bu kült albüme özel konser turu yapan usta müzisyen, bu konserlerini de ölümsüzleştirdi. 

Mabel Matiz'den 'Live' albüm: Dudaklarımdan Yıllarca Düşmeyecek

SAHNE SÜRPRİZLERİ ALBÜMÜN DE SÜRPRİZİ OLDU

Albümde kendisine iki ayrı şarkıda, Melike Şahin ve Bengü Beker de eşlik etti. Mabel Matiz, sevilen şarkılarının yanı sıra Türkçe Pop tarihinde yer edinen “Samanyolu”, “Seni Kimler Aldı” ve “Haram Geceler” şarkılarını da yeniden yorumladı. “Dudaklarımdan Yıllarca Düşmeyecek” 14 Kasım 00:00’da Pose Records etiketiyle tüm dijital platformlarda yayınlandı. 

Mabel Matiz'den 'Live' albüm: Dudaklarımdan Yıllarca Düşmeyecek

‘FATİH TOUR’ KARNESİ

2024 yılı boyunca devam eden ve albümün ilham kaynağı olan ‘Fatih Tour’da Mabel Matiz 37 konser verdi. Ünlü sanatçı, İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir, Paris, Münih, Zürih, Amsterdam, Londra gibi farklı büyük şehirlerdeki konserlerde 150 bine yakın izleyiciyle buluştu.

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