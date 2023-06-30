Sahne öncesi basın mensupları ile ayak üstü sohbet eden Yengi, "Herkesin ve tüm Türkiye'nin bayramını kutlarım." dedi.

Habercilerin, "Neler yapıyorsunuz? sorusuna " Bu sıralar yeni bir şarkı çalışması içindeyim. Sevgili Mabel Matiz'in 21 Temmuz'da çıkacak olan albümü için bir şarkı okudum. Teklif kendisinden gelince çok sevindim. Şarkımızın adı İki Satır Yara Mabel'i çok seviyorum. Yeni jenerasyondan bir kaç kişi takip ediyorum. Kendisi de 90'larla büyüyen bir insan öyle olunca da çalışmak çok keyifli oluyor. " şeklinde konuştu.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.