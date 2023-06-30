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Mabel'i çok seviyorum

Şarkıcı Aşkın Nur Yengi, bayramın ikinci günü Kıbrıs Girne'deki The Arkın Colony'de sahne aldı.

Mabel'i çok seviyorum

Sahne öncesi basın mensupları ile ayak üstü sohbet eden Yengi, "Herkesin ve tüm Türkiye'nin bayramını kutlarım." dedi.

Mabel'i çok seviyorum

Habercilerin, "Neler yapıyorsunuz? sorusuna " Bu sıralar yeni bir şarkı çalışması içindeyim. Sevgili Mabel Matiz'in 21 Temmuz'da çıkacak olan albümü için bir şarkı okudum. Teklif kendisinden gelince çok sevindim.  Şarkımızın adı İki Satır Yara Mabel'i çok seviyorum. Yeni jenerasyondan bir kaç kişi takip ediyorum. Kendisi de 90'larla büyüyen bir insan öyle olunca da çalışmak çok keyifli oluyor. " şeklinde konuştu. 

Mabel'i çok seviyorum

 

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