SnobMagazin.com

M83 İstanbul'a Geliyor

Grubun kurucusu Anthony Gonzalez’in  “Yetişkinler için rüyalar üreten”  elektronik müzik grubu olarak tanımladığı M83, İstanbul'a geliyor.

M83 İstanbul&#039;a Geliyor

Hem görsel, hem de işitsel bir şölenden farksız canlı performansıyla 13 Haziran 2023 gecesi, Blind presents Epifoni organizasyonu ile Maximum Uniq Açık Hava'da sahne alacak olan M83, özellikle 'Midnight City' isimli şarkılarıyla dünya çapında üne kavuştu. 2011 yılında yayınlanan bu şarkı bugüne kadar sadece Spotify'da 845 milyon dinlemeye ulaşarak büyük bir rekor kırdı. 

M83 İstanbul&#039;a Geliyor

Fransız elektronik müzik dehası Anthony Gonzalez’in 1999 yılında kurduğu electro-pop projesi M83, 20 yılı aşan başarılı bir kariyere sahip. Geçtiğimiz günlerde yepyeni stüdyo albümleri 'Fantasy'yi yayınlayan grup, bu albümün turnesi kapsamında, romantik synth melodileri ile birlikte bu yazın sen çok konuşulacak konserlerinden birini vermek üzere ülkemizde olacak. Midnight City, Kim & Jessie, Skin of the Night ve Don’t Save Us From the Flames gibi  M83 şarkılarını muhteşem bir sahnede izlemek isteyenler için biletler 27 Mart Pazartesi'den itibaren Biletix, Passo, Biletino ve Bubilet'te satışta!
 

Snob Magazin Snob Magazin
Editör
Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!
  Gündem

Muhammet Yakut'un 14 ayrı suçtan sabıkalı olduğu ortaya çıktı!

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor
  Magazin

Iraz Yıldız ile Anıl Pinaz evleniyor

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı
  Magazin

Kıvanç Tatlıtuğ, son dönemde neden mutlu olduğunu açıkladı

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı
  Magazin

Türkiye Güzeli Sevgilisiyle Fotoğrafını Paylaştı

Nilüfer, UNICEF ile Hatay&#039;daki Çocukları Ziyaret Etti
  Gündem

Nilüfer, UNICEF ile Hatay'daki Çocukları Ziyaret Etti

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?
  Gündem

Ölümden Dönüp Beş Ay Sonra Sahnelere Dönen Sergen Deveci, Bakın Kendisini Kime Benzetti?