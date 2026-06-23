  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

M Lisa’nın vefası

Ünlü şarkıcı M Lisa, “Düğünü kaçıracak olmak dert olmuştu, hayranlarımı da üzemezdim Sahneden indim, adeta düğüne ışınlandım. Bu özel ana şahit oldum, çok mutluyum” dedi.

M Lisa’nın vefası

Nefes'ten Pervin Sümer'in haberine göre; Müziğe olan tutkusu ve özgün tarzıyla yükselen bir yıldız olan genç sanatçı M Lisa (28), vefasıyla da adından söz ettirdi.

M Lisa’nın vefası

Araba ve Ellerim Boş adlı şarkılarıyla gönüllere taht kuran şarkıcının geçen cumartesi hem konseri vardı, hem de İTÜ’den arkadaşı Ece Kamiloğlu’nun düğünü. Sanatçı ne yaptı ne etti, Sarıyer’deki LifePark’ta hayranlarıyla buluştu, ardından Yeşilyurt’ta evlenen arkadaşının mutluluğuna ortak oldu.

M Lisa, “Bu kadar yakın arkadaşımın düğününü kaçıracak olmak haftalardır içime dert olmuştu gerçekten. Onun da beni orada görmek istediğini ve üzüldüğünü biliyordum ne kadar bana sitem etmemeye çalışsa da. Sahneden iner inmez direkt üstümü değiştirip arabaya bindim. Trafiğe rağmen adeta ışınlandık ve düğünün son 1 saatinde de olsa arkadaşımın bu özel gününe şahit olabildim elimden geldiğince” sözleriyle de ne kadar dost canlısı olduğunu gösterdi.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ayrıldı
  Magazin

Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun ile Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ayrıldı

Yalım Danışman, dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie imzalı dizide
  Magazin

Yalım Danışman, dünyaca ünlü yönetmen Guy Ritchie imzalı dizide

Ünlü isimler TÜRGEV'in 30'uncu yılında buluştu
  Magazin

Ünlü isimler TÜRGEV'in 30'uncu yılında buluştu

Gizem Tuncer 26 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı
  Magazin

Gizem Tuncer 26 kiloyu nasıl verdiğini açıkladı

Ali Poyrazoğlu 25 kilo verdi
  Magazin

Ali Poyrazoğlu 25 kilo verdi

Bodrum'da yıldızlar geçidi
  Magazin

Bodrum'da yıldızlar geçidi