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Mâi’den yeni bir müzikal yolculuk

Anıl Piyancı ve Oğuzhan Uğur ile yaptığı düetlerle adından sıkça söz ettiren Mâi, yeni şarkısı “Vazgeçtim Senden” ile müzik kariyerinde bir dönüm noktasına imza attı. Rap dünyasından rock müziğe geçiş yapan Mâi, bu yeni çalışmasında duygusal derinliği ve kendine özgü tarzıyla dinleyicilerine etkileyici bir deneyim sunuyor.

Mâi’den yeni bir müzikal yolculuk

Söz ve müziği tamamen Mâi’ye ait olan parçanın klibi, usta yönetmen Jeygo tarafından hazırlandı. Güçlü görsellerle desteklenen klip, bir ilişkinin doğal şekilde sona erişinin getirdiği mesafeyi ve duygusal ağırlığı başarılı bir şekilde yansıtıyor. Mâi, şarkının dinleyenlere yalnızca bir hikaye değil, aynı zamanda bir duygusal terapi sunduğunu ifade ediyor.

Mâi’den yeni bir müzikal yolculuk

Şarkının kayıt süreciyle ilgili detaylar veren Mâi, çalışmanın spontane bir şekilde ortaya çıktığını belirtti:
“Bu şarkı, ihanet değil; sevdiğim bir kadından ayrıldığım dönemde yazdığım ve bir ilişkinin doğal şekilde sonlanışını anlatan bir parça. Çok sarhoş olduğum bir gecede stüdyoya girip yazdığım sözleri besteledim. Hell ile her şey o kadar içten ve hızlı gelişti ki, ortaya çıkan iş tam anlamıyla hissettiklerimi yansıtıyor.”

Mâi’den yeni bir müzikal yolculuk

Emre Çengel imzasını taşıyan mix ve mastering sürecinin ardından şarkı, rock müziğin enerjisiyle Mâi’nin duygusal anlatımını buluşturdu.

Basın mensuplarına yakın gelecekteki projeleriyle ilgili açıklamalar yapan Mâi, hayranlarına müjde verdi:
“Hazırda dört şarkım daha var. Ardından 10 parçalık konsept bir albüm çıkaracağım. Bu dönemde daha çok rock sound’larına odaklandım ama ilerleyen süreçte farklı tarzları da denemeyi planlıyorum.”

 

 

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