M·A·C’in ikonik makyaj sabitleyici spreyi Fix+ yenilendi

Makyaj sanatçıları ve güzellik tutkunları tarafından çok sevilen bu efsanevi sabitleyici sprey, her zamankinden daha eşit ve hafif bir şekilde uygulamak üzere geliştirildi.

HER ADIMDA YANINDA

Fix+ yenilenmiş ince sprey ile mükemmelliğini bir adım öteye taşıyor. Bu çok yönlü mucizevi sprey, uygulandığında cildini nemlendirir, makyaja hazırlar, sabitler ve ışıltı sağlar. Makyajın kalitesini ve kalıcılığını 12 saate kadar arttıran Fix+, tüm cilt tiplerine uyum sağlayarak en çok tercih edilen sabitleyici sprey haline gelmiştir.

SINIRSIZ KULLANIM ALANLARI

Fix+'ın kullanım alanları ve faydaları makyaj rutinine her adımında yardımcı oluyor. Makyaj uygulamadan önce cildi hazırlamak, nemlendirmek ve anında yatıştırmak için kullanılabiliyor. Aynı zamanda makyaj sırasında pigmentleri ortaya çıkarmak, makyaj hatalarını düzeltmek ve fondöteni inceltmek gibi yenilikçi yollarla da kullanılabiliyor.

ALKOLSÜZ VE CİLT DOSTU FORMÜL

Fix+, vitaminler ve mineraller, yeşil çay, papatya ve salatalık özleri gibi cilt dostu bileşenler içeren alkolsüz formülüyle de dikkat çekiyor. Şimdi yeni pompasıyla kontrolü eline al, makyajını mükemmelliğe ulaştır, cildinin her an taze ve ışıltılı görünmesini sağla.

Bu yenilikçi formülle cilt güzelliğini keşfet ve M·A·C ile kendini ifade et.

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