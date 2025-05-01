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Lucas Torreira'nın sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı!

Lucas Torreira'nın sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı! İşte detaylar...

Lucas Torreira'nın sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı!

Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira, sevgilisiyle Nişantaşı'nda görüntülenmişti.

Lucas Torreira'nın sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı!
Futbolcunun sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı.

Lucas Torreira'nın sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı!
Lucas Torreira'nın sevgilisinin Fransız moda tasarımcısı Essin Baris olduğu öğrenildi.

 Lucas Torreira'nın sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı!

2014'te pazarlama öğrenimi veren üniversiteden mezun olan Baris, daha sonra moda dünyasına adım atarak birçok ünlünün moda danışmanlığını yapmaya başladı.

Lucas Torreira'nın sevgilisinin kim olduğu ortaya çıktı!

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