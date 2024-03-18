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Lübnanlı sanatçı Hanane Hajj Ali İstanbul’a geliyor

DasDas’ın geçtiğimiz yıl ‘La Reprise’ ve ‘Gılgamış’ oyunları ile başladığı İO Uluslararası Tiyatro Festivali, Mart ayında da hız kesmeden devam ediyor. Festival kapsamında Lübnanlı sanatçı ve aktivist Hanane Hajj Ali'nin ‘Jogging’ adlı tek kişilik performansı 23 Mart'ta DasDas’ta sahnelenecek.

Lübnanlı sanatçı Hanane Hajj Ali İstanbul’a geliyor

Hanane Hajj Ali'nin ‘Jogging’ adlı bol ödüllü tek kişilik performansı bir taraftan seyirciyi Beyrut’un sokaklarında gezdirirken diğer taraftan da birbirinden çok farklı Lübnanlı kadının kimliğine bürünerek düşlerine, arzularına, umutlarına doğru bir yolculuğa çıkarıyor.  Lübnan’ın en tanınmış performans sanatçısı ve aktivistlerinden Hanane Hajj Ali’nin tüm dünyada festivalleri dolaşıp, ayakta alkışlanan bu performansı ilk kez Türkiye’de sanatseverlerle buluşacak.

Lübnanlı sanatçı Hanane Hajj Ali İstanbul’a geliyor

Tiyatroyu daha geniş kitlelere ulaştırıp Türkiye’deki tiyatro üretimine katkı sağlamayı, yıl içerisinde prömiyerini gerçekleştireceği yerli yapımları ve birçok başarılı uluslararası tiyatro, dans performans gösterilerini Türkiye’de sanatseverlerle buluşturmayı hedefleyen DasDas, İO Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında ev sahipliği yapacağı yeni gösterileri önümüzdeki günlerde duyurmaya devam edecek. 

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