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Louis Tomlinson İstanbul’a geliyor  

“Live From Fest İstanbul”, sezonun en güçlü uluslararası kadrosu ile eylülde FestivalPark Yenikapı sahnesine geliyor.  

Louis Tomlinson İstanbul’a geliyor  

 

Bayhan Müzik organizasyonuyla 6-7 Eylül 2024 Cuma ve Cumartesi akşamları gerçekleşecek olan festivalde yerli ve yabancı müziğin yıldızları aynı sahnede buluşacak. 

Louis Tomlinson İstanbul’a geliyor  

Açılış Louis Tomlinson'dan, Kapanış David Guetta'dan

Dünya’da ses getiren İngiliz pop-rock grubu One Direction üyelerinden, solo kariyeri ile başarılarını devam ettiren Louis Tomlinson, 6 Eylül 2024 Cuma akşamı “Live From İstanbul Fest”in açılışında sahnedeki yerini alacak. Sürpriz isimlerin de ekleneceği yılın en büyük festivalinin biletleri 16 Şubat 2024 cuma sadece passo’da satışta.

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