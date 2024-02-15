Louis Tomlinson İstanbul’a geliyor  

Bayhan Müzik organizasyonuyla 6-7 Eylül 2024 Cuma ve Cumartesi akşamları gerçekleşecek olan festivalde yerli ve yabancı müziğin yıldızları aynı sahnede buluşacak.

Açılış Louis Tomlinson'dan, Kapanış David Guetta'dan

Dünya’da ses getiren İngiliz pop-rock grubu One Direction üyelerinden, solo kariyeri ile başarılarını devam ettiren Louis Tomlinson, 6 Eylül 2024 Cuma akşamı “Live From İstanbul Fest”in açılışında sahnedeki yerini alacak. Sürpriz isimlerin de ekleneceği yılın en büyük festivalinin biletleri 16 Şubat 2024 cuma sadece passo’da satışta.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.