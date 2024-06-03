Devran İskender, lösemi hastalığına yakalanmıştı.



Ünlü sanatçı, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.



İskender, tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini belirtti.

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