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Lösemi hastalığına yakalanan Devran İskender sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Lösemi hastalığına yakalanan Devran İskender sağlık durumu hakkında bilgi verdi! İşte detaylar...

Lösemi hastalığına yakalanan Devran İskender sağlık durumu hakkında bilgi verdi!

Devran İskender, lösemi hastalığına yakalanmıştı.

Lösemi hastalığına yakalanan Devran İskender sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
Ünlü sanatçı, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Lösemi hastalığına yakalanan Devran İskender sağlık durumu hakkında bilgi verdi!
İskender, tedavisinin olumlu yönde ilerlediğini belirtti.

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