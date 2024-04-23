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Lorin Merhart ve Tanju Bilir, ‘Turbo' ile 43. İstanbul Film Festivali’nde

Sinema dünyasının merakla beklenen yapımlarından biri olan "Turbo", dünya prömiyerini geçtiğimiz akşam 43. İstanbul Film Festivali'nde yaptı. 

Lorin Merhart ve Tanju Bilir, ‘Turbo' ile 43. İstanbul Film Festivali’nde

Yoğun bir katılımla gerçekleşen galada, filmin başrollerini paylaşan Tanju Bilir ve Lorin Merhart , gerçekçi oyunculuklarıyla ayakta alkışlandılar. Film gösterimi sonrası festival seyircisiyle de bir araya gelen oyuncular soru-cevap etkinliği gerçekleştirdiler.

Lorin Merhart ve Tanju Bilir, ‘Turbo' ile 43. İstanbul Film Festivali’nde

Senaryosu Cem Özüduru ve Ozan Ağaç tarafından kaleme alınan ve Cem Özüduru'nun yönetmen koltuğunda oturduğu bu psikolojik gerilim türündeki yapım, mayıs sonunda vizyona girecek. 

Yeni modifiye edilmiş ve turbo gaz sistemi takılmış Şahin model bir arabaya binen dört arkadaşın bir gecede yaşadığı macera dolu ve aksiyonlu yolculuğu anlatan film, festival izleyicisinden tam not aldı.

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